خیابانهای کرج با خودرو فرش شده اند/ کلانشهر کرج بدون پارکینگ طبقاتی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با نگاهی اجمالی به معابر اصلی شهر کرج و تقسیم هر خیابان دو طرفه به شش محور مشاهده می شود که یک محور از هر طرف خیابان به پارک خودروها اختصاص دارد و محور دوم هر طرف خیابان نیز مختص سوار و پیاده شدن مسافران درون شهری است.

یکی از علل اصلی ایجاد ترافیکهای سنگین در محورهای حدفاصل میدان کرج تا حصارک و کمالشهر، میدان امام حسین (ع) تا چهار راه طالقانی، میدان آزادگان و میدان طالقانی، میدان آزادگان تا فلکه اول گوهر دشت، میدان انبار نفت تا فلکه پنج فردیس، میدان آزادگان تا دانشگاه آزاد، سه راه عظیمیه تا بلوار شورا و میدان آزادگان و .... پارک خودروها در کنار خیابان است که راه عبور و مرور وسایل نقلیه را سد می کند و گاها با تصادفهای جزئی مسیر تا چند ساعت قفل می شود.

به اعتقاد کارشناسان، چه در کرج و چه در سایر شهرهای کشور، مدیران شهری توجه بیشتری به ساخت و سازهای تجاری، اداری و ... دارند و احداث سایر بناهای خدماتی چون پارکینگ طبقاتی و ... کمتر مورد توجه قرار می گیرد که این رویه باید اصلاح شود.

با این تفاسیر، گاهی عرق شرمی که به علت برنامه ریزی های نادرست از پیشانی مدیران شهری می ریزد شدیدتر از باران و تگرگ است، همان باران و تگرگی که وقتی شروع به بارش می کنند، نفس شهر بند می آید و همه چیز برهم ریخته می شود.

موضوع این گزارش پرونده قطوری به نام « پارکینگهای طبقاتی» است که سالها در قفسه کارهای ناتمام شهر کرج خاک می خورد.

نیاز کرج به احداث حداقل 15 پارکینگ طبقاتی

یک کارشناس آگاه که مایل به ذکر نامش نیست به خبرنگار مهر در کرج گفت: امروز نیاز کرج به احداث حداقل 15 پارکینگ طبقاتی بر کسی پوشیده نیست و در زمان مقدسی (شهردار سابق کرج) نیز لوایح مناسبی در این خصوص به شورای شهر رفت که هیچکدام جان سالم به در نبردند و زیر فشارهای موجود به دست فراموشی سپرده شدند.

وی افزود: همچنین مصوبه ساخت یک پارکینگ طبقاتی در هر منطقه از شهرداری کرج نیز به تصویب رسیده است اما تا کنون خبری از احداث و راه اندازی حتی یکی از آنها به گوش نرسیده است.

این کارشناس ادامه داد: ضمن آنکه شهرداری بر اساس تبصره پنج قانون کمیسیون ماده صد شهرداری ها که می گوید "در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون مى‏تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ، رأى به أخذ جریمه‏اى که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد" صادر کند، تا کنون میلیاردها ریال پول از مردم گرفته است اما در قبال آن خدمات مناسبی ارائه نداده است.

وی یاد آور شد: پارکینگ طبقاتی چهار راه طالقانی که سالهاست وعده افتتاح آن به امروز و فردا موکول می شود نشان خوبی از کم کاری های موجود در این زمینه است.

سرقتهای خیابانی از خودروهای پارک شده در معابر

یک شهروند کرجی با انتقاد از نبود پارکینگ های طبقاتی در کرج اظهار داشت: همه این ها در شرایطی است که سهم خودروهای پارک شده کنار خیابانها از سرقتهای خیابانی بیش از 70 درصد است وبه ده ها مورد در ماه می رسد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ده ها واحد اداری - تجاری و برجهای علم شده در کرج فاقد پارکینگ هستند و سکوت همیشگی مسئولان بر آن دامن زده است.

این شهروند کرجی یاد آور شد: کرج در شرایط فعلی دارای 10 تا 12 پارکینگ خصوصی است که تمامی آنها توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است و شهرداری کرج در آن هیچ نقشی نداشته است .

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز میلیاردها ریال سرمایه مادی و معنوی مردم این شهر در ترافیکهای سنگین و نفس گیر هدر می رود، گفت: مدیریت شهری کرج دست روی دست گذاشته و جواب تمام سئوالات در خصوص کرج کی صاحب پارکینگ طبقاتی می شود را با اما و اگر پاسخ می گوید.

احداث پارکینگهای طبقاتی در کرج ضروری است

عضو سه دوره شورای شهر کرج با بیان اینکه احداث پارکینگهای طبقاتی در کرج ضروری است به خبرنگار مهر گفت: شهروندان در قبال مالیات، عوارض و جریمه های ماده صدی که می پردازند انتظار خدمات رسانی دارند و شایسته نیست کلانشهر دو میلیون نفری کرج حتی صاحب یک پارکینگ طبقاتی نباشد.

اباذر خدابین به حجم انبوه خودروهای پارک شده در گوشه خیابانهای شهر اشاره کرد و ادامه داد: روح و روان شهروندان در ترافیکهای سنگین آزرده می شود و پارک خودورها به دلیل نبود پارکینگهای طبقاتی در کنار خیابانها که مصداق بارز سد معبر تلقی می شود بر بار مشکلات افزوده است.

وی با انتقاد از کم کاری شهرداری در این زمینه یادآور شد: پارکینگ طبقاتی چهار راه طالقانی سالها به حال خود رها شده است در حالیکه شهر به وجود آن نیاز مبرم دارد.

این عضو شورای شهر کرج اضافه کرد: توسعه شهر بدون توسعه زیرساختها منطقی نیست و در آینده هزینه های گزافی را بر مدیریت شهری تحمیل می کند.

وعده احداث پارکینگ طبقاتی در شهرداری منطقه هفت شهردار منطقه 7 شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر از احداث پارکینگ طبقاتی با ظرفیتی بیش از 500 واحد پارکینگ در این منطقه خبر داد و گفت: احداث پارکینگهای طبقاتی یکی از ضرورتهای امروز شهر کرج است.

محمدرضا رضاپور اظهار داشت: به واسطه ضرورت و نیاز منطقه رجایی شهر به ویژه خیابان آزادی به پارکینگ و معضلات ترافیکی این منطقه احداث پارکینگ طبقاتی در دستور کار شهرداری منطقه 7 قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه در هفت طبقه و با ظرفیتی بیش از 500 واحد پارکینگ از طریق اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه هفت احداث خواهد شد.

شهردار منطقه هفت بیان کرد: در صورت تامین اعتبار تا پیش از پایان سال 89 این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

ارتباط مستقیم ترافیک با وجود پارکینگ

کارشناس حمل و نقل و ترافیک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: برآورد می شود کلانشهر کرج به 15 تا 20 پارکینگ مکانیزه طبقاتی نیاز داشته باشد تا از این طریق بخشی از بار ترافیک درون شهری مدیریت و کنترل شود.

معصومه محمدی با بیان اینکه ساخت پارکینگهای طبقاتی چیز جدیدی نیست و در دنیا به عنوان روش علمی و کاربردی مورد استفاده مدیران شهری قرار می گیرد، ادامه داد: در این صورت مشکلات ناشی از کمبود جای پارک و ترافیک ناشی از توقف های غیر مجاز در سطح معابر شهر به شدت کاسته خواهد شد.

وی با تاکید بر جلب مشارکت بخش خصوصی برای ساخت پارکینگهای طبقاتی در نقاط مختلف شهر گفت: باید تلاش کرد تا با ارائه تسهیلات و امتیازات بیشتر به صاحبان زمینها، آنها را به مشارکت در این زمینه تشویق کرد.

بهره ‌برداری از پارکینگ طبقاتی طالقانی کرج

شهردار کرج از بهره ‌برداری پارکینگ طبقاتی چهار راه طالقانی تا پایان سال جاری در این شهرستان خبر داد.

سیدعلی آقازاده در همین خصوص به خبرنگار مهر در کرج گفت: لزوم ساخت پارکینگ طبقاتی در این شهرستان و در محدوده چهارراه طالقانی بسیار احساس است که با بودجه پیش بینی شده امید می رود تا پایان سال جاری شاهد افتتاح پارکینگ طبقاتی چهار راه طالقانی باشیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده هزار پارکینگ در مناطق مختلف این شهرستان احداث می شود.

شهردار کرج اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیت و توسعه خودروها در این شهرستان ساخت پارکینگ باید در اولویت کاری شهرداری‌های مناطق مختلف قرار گیرد تا رانندگان هنگام توقفهای طولانی مجبور نشوند در کنار خیابان خودروهای خود را پارک کرده و موجبات تصادف و یا ترافیکهای سنگین را فراهم آورند.

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