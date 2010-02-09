وزیر بهداشت در گفتگو با مهر عنوان کرد: پاسخ به اظهارات یک نماینده/ رؤسای دانشگاهها به دستورات من توجه دارند

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که به دستورات وزیر بهداشت توجه نمی شود گفت: حتماً رئیس دانشگاه همدان به دستورات کتبی بنده توجه می کند.

وی اضافه کرد: اگر موضوع خاصی هم باشد باید مورد اعلام شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

برخی منابع خبری یکشنبه 18 بهمن ماه خبر دادند: حسن ونایی نماینده ملایر در نطق میان دستور روز یکشنبه 17 بهمن با انتقاد از نبود تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای حوزه انتخابیه خود تاکید کرد: نبود و کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمانی طرح پزشک خانواده را با شکست مواجه کرده است، ضعف مدیریت استانی نیز مزید بر علت شده است به طوری که رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان دستور مکتوب وزیر بهداشت را کاغذ پاره می‌داند.