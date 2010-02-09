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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

شاخصهای نوگرایی دینی(3)

احیاگری دینی برگرفته از قرآن است

احیاگری دینی برگرفته از قرآن است

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد با تأکید بر نقش آرامش‌بخش و سازنده دین در دنیای امروز، یادآور شد: احیاگران دینی، اصل احیاگری مذهب را از قرآن گرفتند.

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفاوتهای نوگرایی دینی در جهان جدید با جهان قدیم اظهار داشت:  اصطلاح نوگرایی دینی تقریباً معادلی برای احیاگران مطرح بود، احیاگران اصل احیاگری مذهب را از قرآن گرفتند .

ثقفی درباره تفاوتهای احیاگری دینی با اصلاح‌گری دینی گفت: اصلاح گری دینی همان احیاگری است با این تفاوت که اگر احیاگری مخصوص طبقات روحانی و معمم بود ولی اصلاح گری به دیگر طبقات باسواد مسلمان هم کشیده شد. 

وی همچنین در مورد نوگرایی دینی در عصر پسامدرن نیز خاطر نشان کرد: مدرن و پسامدرن را باید از هم تفکیک کرد . مدرنیسم همان تجربه گرایی است که از اواخر قرن 18 درغرب عمدتاً شیوع یافت و مبتنی بر اثبات گرایی یعنی پوزیتیویستی است و تعریفی نو از علم نشان می داد و یک فایده مثبت داشت و آن مهار طبیعت و پیشرفت مادی بود .

این محقق حوزه جامعه شناسی دین تصریح کرد: بنابراین قرن 21 دوباره برگشت به دوران قبل از قرن 18 که فلسفه و مذهب و اسطوره و شعر برای معارف بشر و لطیف کردن روح بشر و صلح و بعد توسعه و ادعای جزم اندیشی و عینیت گرایی در محافل و دانشگاههای دنیا دوباره مطرح شد.

ثقفی گفت: شالوده دوران مدرن فلسفه و مذهب و به خصوص عرفان است . اگر به این معنا بگوییم آن وقت مذهب آن چهره زلال و لطیف و توصیه به اخلاق و دوستی و محبت که جوهره دین است و دین در آنها خلاصه می شود در می تواند در عصر ما نقش بسیار مهمی ایفا کرده و ملایم یا مناسب با مقتضیات عصر پسامدرن پیش می رود.

کد مطلب 1032766

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