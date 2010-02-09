22 بهمن متعلق به همه مسلمانان است/ ابهت این روز حفظ شود

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب، معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز 22 بهمن روز اسلام ، انقلاب ، امام و مقام معظم رهبری است افزود: این روز، روز بزرگداشت بزرگترین حادثه تاریخ است و بزرگترین انقلاب قرن گذشته در این روز رح داده است.

به گفته نواب، روز 22 بهمن روز ملی برای مسلمانان جهان است و چشم امید میلیون های مسلمان جهان به این روز دوخته شده است.



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم به قداست این روز خدشه ای وارد شود، ادامه داد: هیچ فردی از هیچ جریانی اجازه ندارد این روز را جریانی کرده و به نفع خود مصادره کند.

وی در بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی در این روز چه وظیفه ای دارند، افزود: باید ابهت این روز حفظ شود و امسال نیز با شکوه تر و پرعظمت تر از روزهای دیگر برگزار شود، هیچ گروهی طمع مصادره کردن این روز به نفع خود را نداشته باشند.

به عقیده نواب، روز 22 بهمن روز همه مسلمانان و شیعیان جهان است و امید مستضعفان جهان است، این روز تنها متعلق به ایرانیان نیست، بلکه متعلق به تمامی مسلمانان جهان است.

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه اگر این روز را محدود به ایرانیان کنیم، در داخل خودش می میرد ، گفت: روز 22 بهمن متعلق به مسلمانان جهان است.

نواب با اشاره به اینکه به همه توصیه می کنیم ازاین روز بهره برداری ضدانقلابی و سیاسی به نفع خود نکنند، گفت: باید ارزش این روز برای امت اسلامی حفظ شود و شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی به عنوان شعارهای اصلی این روز مطرح شود.