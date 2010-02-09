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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

شوخی شکیبا با فیلمسازان با "دو تخم مرغ در مه"

کتاب "دو تخم مرغ در مه" نوشته شهرام شکیبا از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکیبا درباره این کتاب گفت: "دو تخم مرغ در مه" عنوان طنزی است که در این مجموعه به فیلمسازان مطرح سینمای ایران از جمله عباس کیارستمی، مجید مجیدی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد و شوخیهای گوناگونی که در فیلمهای آنها  وجود دارد، پرداخته شده است.

وی ادامه داد: این کتاب دارای یک سوژه کلی با عنوان خرید تخم مرغ از بقالی است و هربار در این سوژه به یکی از فیلمسازان مطرح توجه و به شوخیهای گوناگونی با آثار این فیلمسازان پرداخته می شود.

شکیبا با بیان اینکه این کتاب را در طول 10 روز جشنواره 27 فیلم فجر نوشته است گفت: مخاطبان این کتاب بزرگسال و بیشتر اهالی سینما و کسانی هستند که با فیلمهای این فیلمسازان آشنایی دارند.


 

کد مطلب 1032795

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