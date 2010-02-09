شوخی شکیبا با فیلمسازان با "دو تخم مرغ در مه"

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکیبا درباره این کتاب گفت: "دو تخم مرغ در مه" عنوان طنزی است که در این مجموعه به فیلمسازان مطرح سینمای ایران از جمله عباس کیارستمی، مجید مجیدی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، تهمینه میلانی و رخشان بنی اعتماد و شوخیهای گوناگونی که در فیلمهای آنها وجود دارد، پرداخته شده است.

وی ادامه داد: این کتاب دارای یک سوژه کلی با عنوان خرید تخم مرغ از بقالی است و هربار در این سوژه به یکی از فیلمسازان مطرح توجه و به شوخیهای گوناگونی با آثار این فیلمسازان پرداخته می شود.

شکیبا با بیان اینکه این کتاب را در طول 10 روز جشنواره 27 فیلم فجر نوشته است گفت: مخاطبان این کتاب بزرگسال و بیشتر اهالی سینما و کسانی هستند که با فیلمهای این فیلمسازان آشنایی دارند.



