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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

ایلام رتبه آخر وقف کشور را داراست

ایلام رتبه آخر وقف کشور را داراست

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: این استان با داشتن 13 موقوفه آخرین رتبه را در زمینه وقف در کشور داراست.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام مصطفی نوروزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه این استان در زمینه وقف بر خلاف نذورات جایگاه مطلوبی در کشور ندارد و با داشتن 13موقوفه آخرین رتبه را در زمینه وقف در کشور داراست.

این مسئول عنوان کرد: بدون شک جذب موقوفات زمینه ارائه کمک به نیازمندان جامعه را فراهم کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: بیشتر موقوفات استان در زمان انقلاب اسلامی بوده اند و از مجموع 13موقوفه استان هفت مورد از سال 57 به بعد وقف شده اند.

وی نقش رسانه ها را در گسترش فرهنگ وقف مهم دانست و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و مطلوب زمینه احیا این سنت اهلی در جامعه فراهم شود.

کد مطلب 1032802

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