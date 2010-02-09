ایلام رتبه آخر وقف کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام مصطفی نوروزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه این استان در زمینه وقف بر خلاف نذورات جایگاه مطلوبی در کشور ندارد و با داشتن 13موقوفه آخرین رتبه را در زمینه وقف در کشور داراست.

این مسئول عنوان کرد: بدون شک جذب موقوفات زمینه ارائه کمک به نیازمندان جامعه را فراهم کرده و بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: بیشتر موقوفات استان در زمان انقلاب اسلامی بوده اند و از مجموع 13موقوفه استان هفت مورد از سال 57 به بعد وقف شده اند.

وی نقش رسانه ها را در گسترش فرهنگ وقف مهم دانست و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و مطلوب زمینه احیا این سنت اهلی در جامعه فراهم شود.