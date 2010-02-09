مسعود اطیابی به خبرنگار مهر گفت: میتوانستیم فیلم را پس از جشنواره اکران کنیم، اما شرایط فراهم نشد . یکی دیگر از زمانهای مناسب ماه مبارک رمضان است ،با توجه به مضمون دینی فیلم ترجیح میدهم "صبح روز هفتم" در شرایط و فضایی معنوی روی پرده برود. ساخت پوستر و آنونس آن نیز به زودی شروع میشود.
این کارگردان گفت: بعضی نهادها و سازمانها نام و عنوانی دارند که زیر سایه آن باید از سینمای فرهنگی، دینی و معنوی حمایت کنند، اما این اهداف فراموش شده است. البته انتظار ندارم از اکران عمومی "صبح روز هفتم" حمایت شود و میخواهم فیلم در شرایطی مانند دیگر تولیدات سینمای ایران روی پرده میرود.
اطبایی هم چنین درباره نحوه داوریها در بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر گفت : اگر میخواهیم داوریها را زیر سوال ببریم باید انتخابهای چند سال اخیر را نقد و بررسی کنیم. داوریهای این دوره ریشه در سالها داوری غیرحرفهای دارد.
کارگردان "مصائب دوشیزه" گفت: فیلم "صبح روز هفتم" را در چند سانس همراه مردم در جشنواره دیدم، خوشبختانه استقبال خوبی از آن شد که باتوجه به قصه پیچیده و مضمون فیلم قابل قبول بود. نسخهای که برای اکران عمومی آماده میشود تغییری نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر ندارد.
"صبح روز هفتم" پس از "مصائب دوشیزه" و "خروس جنگی" سومین فیلم مسعود اطیابی است. شهرام حقیقت دوست، علی اوسیوند و رویا میرعلمی بازیگران این فیلم هستند.
