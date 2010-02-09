اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رقابتهای هندبال زیر گروه لیگ برتر قهرمانی کشور با حضور 36 تیم در چهار گروه 9 تیمی از 20 بهمن آغاز می شود. تیم هندبال آقایان آذربایجان شرقی در گروه سوم رقابتها با هشت تیم برای حضور در دور نهائی رقابت خواهد کرد.

تیم هندبال استان از 20 الی 26 بهمن در شهرستان گنبد با تیمهای خراسان رضوی، گلستان، نجف آباد، شهرداری آمل، بوشهر، پارسیان میاندوآب، قزوین و لرستان همگروه است.

سراب از 20بهمن میزبان رقابتهای بسکتبال بین المللی دهه فجر

رقابتهای بینالمللی بسکتبال گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور تیمهای میهمان جمهوری آذربایجان و تیم ملی جوانان کشور از فردا در شهر سراب برگزار می‌شود.

در رقابتهای شهرستان سراب تیم امید تبریز و منتخب سراب میزبان تیمهای آذربایجان و تیم ملی جوانان کشور خواهند بود.

این رقابتها از 20 بهمن الی 22 بهمن در سالن حجاب شهرستان سراب برگزار خواهد شد.

رقابتهای بینالمللی بسکتبال گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پس از برگزاری در سراب در شهرستان مراغه با حضور تیمهای جمهوری آذربایجان ، تیم ملی جوانان – تیم ملی نوجوانان و تیم منتخب مراغه از 25 بهمن ادامه خواهد یافت.

تقابل واترپلوی آذربایجان شرقی با صدرنشین لیگ برتر واترپلو دانشگاه آزاد

جمعه 23 بهمن ماه روز تقابل تیم واترپلوی هیئت شنای آذربایجان شرقی با صدرنشین لیگ برتر واترپلو در تبریز خواهد بود.

دیداری که تقابل دارها و ندارها ست و از ساعت 15 تیم واترپلوی هیئت شنای آذربایجان شرقی در استخر نیروگاه حرارتی تبریز میزبان صدرنشین لیگ برتر واترپلو دانشگاه آزاد خواهند بود.

تیم واترپلوی هیئت شنای آذربایجان شرقی در بازی گذشته خود شش بر پنج و در دیداری نزدیک بازی را به حریف در شیراز هیات شنای فارس واگذار کرد تا به رده هفتم جدول سقوط کند.

حضور تیم یوگای آذربایجان شرقی در نخستین دوره مسابقات سراسری یوگا

اولین دوره رقابت‌های سراسری یوگا از امروز آغاز شده و تیم بانوان و آقایان یوگای آذربایجان شرقی نیز در این رقابتها حضور دارد.

ترکیب تیم اعزامی یوگای هیئت ورزش های همگانی استان بدین شرح است:‌ حسین شوقی فر، رحیم تقی وندیان، حامد ستارزاده، کیارش فرشباف، یونس کریمی، سیامک میرزائی، حامد حقگوی، نسیم گلفروشان، نادیا حسابی و ملیکا حبیبی.

شطرنج باز تبریزی در بین بزرگان برای کسب عنوان قهرمان سال 88

فدراسیون شطرنج از اصغر گلی زاده شطرنجبار تبریزی به همراه 13 شطرنج باز مرد برتر برای انتخاب قهرمان سال 88 کشور دعوت کرد تا در یک دوره مسابقه شرکت کنند.

این مسابقات که مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شطرنج مردان کشور نام دارد، از 13 تا 23 اسفند ماه آینده در محل فدراسیون شطرنج برگزار می شود.

شطرنج بازان دعوت شده به این مسابقه، احسان قائم مقامی، مرتضی محجوب، الشن مرادی ابدی، امیر باقری، حامد موسویان، پوریا درینی، شجاعت قانع، محسن شعرباف، امید نوروزی، نیما حسین زاده، امیررضا پوررمضانعلی ، مرتضی عسگری و پویا ایدنی هستند.

این مسابقات در 13 دور و به صورت دوره ای بدون برگشت برگزار می شود و در صورت انصراف هر یک از بازیکنان دعوت شده، شطرنجباز دیگر جایگزین خواهد شد.

برای تعیین قهرمان کشور در صورت تساوی امتیازات بین نفرات اول و دوم رده بندی نهایی، یک دوره مسابقه تکمیلی برگزار خواهد شد.

همچنین پس از تعیین رده بندی، شش نفر نخست مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت می شود.

برای انتخاب این 14 شطرنج باز پیشتر مسابقات نیمه نهایی میان نفرات برتر مرحله مقدماتی برگزار شده بود.

پتروشیمی تبریز قهرمان مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان

مرحله دوم تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان با قهرمانی تیم پتروشیمی تبریز به پایان رسید.

در پایان این مرحله از مسابقات که به مسافت 140 کیلومتر با حضور 65 دوچرخه سوار برگزار شد، تیم پتروشیمی تبریز در جایگاه نخست قرار گرفت ، قزاقستان دوم شد و تیم آساک دوچرخ جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش انفرادی هم ، عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد با زمان 4 ساعت و 7 دقیقه و 6 ثانیه بهترین حد نصاب را در میان دوچرخه سواران کسب کرد و رسول براتی از تیم آساک دوچرخ و حامد جنت از دانشگاه آزاد هم به ترتیب دوم و سوم شدند.

پایان مسابقات تنیس روی میز و دو و میدانی استادان و کارکنان دانشگاه تبریز

مسابقات تنیس روی میز و دو و میدانی گرامیداشت دهه فجر اساتید و کارکنان دانشگاه تبریز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در رشته تنیس روی میز این دوره از مسابقات که با شرکت 20 نفر از استادان و کارکنان این دانشگاه برگزار شد، دکتر فرزاد نیازپور از دانشکده دامپزشکی ،دکتر ابوالفضل حسینی از دانشکده شیمی و رضا غیرتمند از اداره حمل ونقل دانشگاه به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته دو و میدانی نیزکه با شرکت 30 نفر از استادان و کارکنان این دانشگاه به مسافت 1600 متر برگزار شد، در گروه زیر 40 سال احد صدری از مدیریت تربیت بدنی ، علی عبدالهی از دانشکده مکانیک و فرامرز شوکتی از دانشکده شیمی به ترتیب مقام اول تا سوم را بدست آوردند.

در گروه زیر 40 سال این رشته نیز به ترتیب دکتر فرزاد نیازپور و دکتر فریدون رضازاده از دانشکده دامپزشکی و دکتر محمود شیخ زاده از دانشکده علوم انسانی واجتماعی مقامهای اول تا مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

به مناسبت ایام‌الله دهه فجر مسابقات مختلف ورزشی از سوی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز برای استادان و کارکنان این دانشگاه برگزار می شود.