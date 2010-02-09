محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره نرخ تورم و تعیین دستمزد کارگران بر اساس آن در پایان سال گذشته و تعیین آن برای سال 89 گفت: نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد ( حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20.4 درصد تعیین شد) بوده است که اخیرا به 13.5 درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این سئوال که چرا بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شورای عالی کار اعلام کرد، اظهارداشت: ما در آن زمان نرخ میانگین تورم و نقطه به نقطه را اعلام کرده بودیم.

وی افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانک مرکزی دیگر آن روش را کنار گذاشته است، بنابراین دیگر تورم نقطه به نقطه برای دستمزد کارگران اعلام نخواهد شد، در سال آینده نیز حتما دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت.

بهمنی با بیان اینکه افزایش دستمزدهای کارگران برای سال 89 قطعا اتفاق خواهد افتاد، افزود: پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها نیز نرخها تفاوت خواهد کرد و در آن زمان بانک مرکزی برنامه ریزیهای لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: بانک مرکزی منتظر برنامه دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است و اینکه آیا این برنامه طی چند سال اجرایی خواهد شد و منجر به افزایش نرخ تورم به چه میزان می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سناریوهای بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: تا یک ماه آینده نتایج نهایی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مشخص می شود و بر اساس آن ،بانک مرکزی برآوردهای خود برای افزایش نرخ تورم را انجام می دهد و سپس بر اساس این برنامه ریزیها عمل خواهد شد.

بانک مرکزی آخرین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه سالجاری را 12.2 درصد و نقطه به نقطه را 7.8 درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات نیز در دی ماه نسبت به آذر 88 بدون تغییر مانده است.