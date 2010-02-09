414 هزار دانش آموز در شاخه کار و دانش مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش شامگاه دوشنبه در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی امام علی (ع) شهر اندیشه شهرستان در جمع استادان دانشگاه و مسئولان ادارات محلی و 500 نفر از دانش آموزان هنرستانهای شهرستان شهریار گفت: در حال حاضر 413 هزار و 906 دانش آموز در شاخه کار و دانش مشغول تحصیل هستند.

حسین جعفری افزود: در سطح کشور از 716 منطقه آموزش و پرورش مجری آموزش متوسطه وجود دارد که در 692 منطقه آموزش کار و دانش اجرا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سطح کشور تعداد واحدهای کار و دانش ( هنرستان) سه هزار و 853 واحد است که از این تعداد 540 واحد غیرانتفاعی و سه هزار و 295 واحد هنرستان دولتی است.

وی افزود: در 869 هنرستان بزرگسالان کشور نیز، 68 هزار و 413 دانش آموز در این شاخه مشغول تحصیل هستند و درحال حاضر درشاخه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش 315 رشته آموزشی تدریس می شود.

شاخص کار و دانش از جایگاه خوبی در جامعه امروزی برخوردار است

جعفری ادامه داد: در کشورهای پیشرفته تربیت نیروی ماهر و متخصص مورد توجه ویژه است و برای توسعه پایدار باید دانش محوری براساس نیاز های صنعتی کشور مورد توجه قرار دهیم.

وی اضافه کرد:‌ برای تحقق اهداف آموزشی کار و دانش باید در محیط های تولیدی و صنعتی به این امر پرداخته شود و همکاری دستگاههای دولتی با آموزش و پرورش در این راستا ضرورت دارد.

جعفری گفت: امروز در جهان جنگ نوآوری و دانش است و اصل ثروت در کشورهای پیشرفته نیروی انسانی متخصص به شمار می رود.

وی افزود: در هنرستانهای کار و دانش از بهترین تکنولوژی و متخصصین دانشگاهی برای آموزش استفاده می شود و این نشانگر توجه به نیروی ماهر و متخصص برای آینده کشور است.

جعفری اظهار داشت: جمهوری اسلامی در انتهای چشم انداز برنامه بیست ساله حرف اول را در منطقه از نظر علمی خواهد زد لذا می طلبد که نیروی انسانی ما هم از نظر علمی به نقطه ای برسد که نیازهای صنایع را در همه زمینه ها تامین کند.

سعید شهریاری ‌مدیر هنرستان فاز 3 اندیشه نیز در این مراسم گفت: هنرستان کار و دانش در سال 79 تاسیس شده و یکی از مراکز مهم آموزش فنی وحرفه ای شهرستان شهریار است که در زمینه های آموزش جوشکاری های حرفه ای، طلا سازی، گرافیک، طراحی بسته بندی، تعمیر لوازم خانگی، نقشه کشی و کامپیوتر آغاز کرده و فقط در رشته جوشکاری سالیانه یکصد نفر نیروی متخصص و ماهر تامین می کند.