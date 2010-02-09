چگونه از طبقه پنجم به پایین بپریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این طرح این فضای مدور توسط تورهای ویژه حرکات آکروباتیک که به صورت مارپیچ از بالا تا پایین پنج طبقه را در بر گرفته اند، پوشیده شده و بازدیدکنندگان می توانند بدون نیاز به استفاده از راه پله بر روی این تورها قدم گذاشته بر روی آن راه بروند، بنشینند و یا بخوابند.

این طرح ابتکاری بخشی از برنامه " تفکر درباره فضا: تغییر در موزه گاگنهایم" است که به منظور دریافت ایده های مختلف برای استفاده از فضای داخلی ساختمان مشهور "فرانک لوید رایت" آغاز شده است. در صورت اجرای این طرح بازدیدکنندگان باید موزه را از بالا یعنی طبقه پنجم دیدن کرده و به تدریج و با قدم گذاشتن به فضای معلق میان طبقات به دیدن دیگر بخشهای موزه بروند.