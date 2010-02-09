شعارهای 22 بهمن ملی باشد/"مرده باد و زنده باد" شعارهای انحرافی هستند

حبیب الله بوربور سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وظیفه احزاب و گروه های مختلف در روز 22 بهمن چیست، اظهار داشت: 22 بهمن از نگاه جمعیت وفاداران و همه کسانی که به نظام وفادارند یک جشن ملی است لذا همانند سالهای گذشته شعار ما در این روز باید شعار ملی باشد.

وی افزود: اگر شعارها در این روز غیر از یک حرکت ملی باشد ، دقیقا می توان تشخیص داد که یک جریان انحرافی است و از خارج از کشور هدایت می شود و اگر این افراد ناآگاه فکر می کنند که خودشان این شعارها را بیان می کنند باید بدانند که این شعارها توسط صهیونیستها تهیه شده است.

بوربور ادامه داد: شاید عده ای همچنان که در روز قدس و سایر مناسبتها چنین حرکتی را علیه انقلاب به راه انداخته اند، اینگونه حرکات را برای روز 22 بهمن هم در نظر داشته باشند.

سخنگوی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت: شعار این روز باید شعاری باشد که بتواند دین و استقلال ما را به جهانیان معرفی کند و معرف همه قومیتها در پیروزی انقلاب اسلامی باشد و اسلامیت را در جهان ترویج دهد.

وی همچنین شعار اصلی انقلاب را " استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی" خواند و تصریح کرد: باید همه شعارها در روز 22 بهمن در همین چارچوب باشد.

بوربور در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه توصیه شما به گروه های افراطی در این روز چیست، گفت: ما شعارهایی از قبیل " زنده باد و مرده باد" را شعارهای انحرافی می دانیم و کسانی که از این نوع شعارها به نفع سر می دهند ، این دولت را نمی شناسند بلکه فقط یک شیرینی پیدا کرده اند و به دور آن می گردند لذا توصیه ما این است که شعارها در این روز نباید فردی باشد بلکه همه شعارها باید ملی باشد.

وی با بیان اینکه روز 22 بهمن به فرد تعلق ندارد ، تاکید کرد: شعارهای 22 بهمن را باید در قالب انقلاب و منافع ملی طراحی کرد.

سخنگوی جمعیت وفاداران خاطرنشان کرد: هر جریانی که در این روز شعار انحرافی سر دهد جمعیت وفاداران آن گروه و جریان را نامحرم می داند.