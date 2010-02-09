قوانین حمایتی دولت از شهرداریها در مورد تهران اجرا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در جلسه روز سه شنبه شورای شهر که موضوع اصلی آن بررسی بودجه سال آینده شهرداری تهران بود با اشاره به اظهارات طلایی و چمران در خصوص ماندن تجهیزات مترو در گمرک خاطرنشان کرد: شهرداری 50 درصد سهم خود را پرداخت کرده اما دولت سهم خود را پرداخت نکرده است، آن بخشی نیز که باید به گمرک پرداخت شود میان دستگاه های دولتی است.

اولویت جنوب شهر در روح حاکم بر بودجه 89

شهردار تهران در بخشی دیگرا از صحبتهای خود با اشاره به صرف هزینه 450 میلیارد تومانی برای تملک پادگان قلعه مرغی و افزودن آن به سرانه فضاهای فرهنگی و خدماتی شهر گفت: در روح حاکم در بودجه سال 89 جنوب شهر با اولویت دیده شده و اقدامات جدی نیز در این زمینه گرفته است.

محمد باقر قالیباف در جلسه امروز شورای شهر در پاسخ به تعدادی از اعضای شورا در مورد بخشهایی از بودجه اظهار کرد: خط 3 مترو تهران را از مناطق جنوبی تهران آغاز کردیم و پادگان جی را نیز تملک کردیم و این یعنی رشد جنوب شهر .

درآمد شهرداری از ساخت و ساز تامین می شود

وی با اشاره به اظهارات حمزه شکیب در خصوص عدم توجه به درآمد پایدار در شهرداری و کسب درآمد از تراکم و ساخت و ساز تصریح کرد: ما هنوز قدرت معجزه پیدا نکرده ایم . آیا در شهر به عنوان شهرداری تهران می توانیم عوارض جدید یا مالیات محلی دریافت کنیم؟

قالیباف افزود: در بسیاری از موارد فرمانداری تعدادی از مصوبات شورا را به دلیل مغایرت با قوانین عمومی کشور رد می کند بنابراین درآمد شهرداری از ساخت و ساز تامین می شود.

شهردار پایتخت با بیان اینکه حجم پروانه های ساخت و ساز سال جاری به مراتب بیشتر از سال قبل از آن کاهش یافت، یادآور شد با وجود این کاهش و ارایه معافیتها، درآمد مورد نظر را حاصل کردیم که از بخش مشارکت اتفاق افتاد.

قالیباف افزود: با تبدیل تهران به شهر هوشمند که در بودجه سال آینده نیز در نظر گرفته شده بخشی از درآمدهای پایدار محقق خواهد شد، این مساله دغدغه ما بوده است اما بیش از این در توان ما نبود.

وی ادامه داد: مشارکت یک نوع نسخه بهتر است اما باز معتقدیم درآمد شهردار نباید 70 درصدش در ساخت و ساز تامین شود و این را باید به زیر 30 درصد رسانده و بقیه درآمد را به سمت مالیات و درآمد پایدار ببریم.

آغاز پروژه جدید سرای محله با بودجه در نظر گرفته شده برای سال آینده امکان ندارد

شهردار تهران همچنین در خصوص ایجاد سرای محله با اشاره به اظهارات احمد مسجد جامعی که عنوان کرد در بودجه سال 89 افزایش سراهای محلی به تعداد مورد نیاز در نظر گرفته نشده است خاطرنشان کرد: ایجاد سرای محله از پیشنهادات خودمان بوده است. سیاست ما نیز عدم آغاز پروژه جدید است و با بودجه در نظر گرفته شده برای سال آینده امکان ندارد میزان پیش بینی شده سراهای محلی را تا پایان سال آینده به اتمام برسانیم به همین دلیل تعدادی از این سراها را با اولویت جنوب تهران در نظر گرفتیم و رسیدن به تعداد سراهای محله پیش بینی را تا سال 90 در نظر گرفتیم.

قالیباف همچنین در خصوص موضوع تحقیقاتی پیشنهاد شده از سوی شورای شهر با عنوان سنجش عدالت در شهر تهران که به گفته مسجد جامعی می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی در پایتخت قرار بگیرد خاطرنشان کرد: این پروژه تحقیقاتی در حال اجرا است اما هنوز تمام نشده که امیدواریم مابقی آن نیز زودتر پایان یابد.

در ادامه این جلسه مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: با توجه به مشکلاتی که از بعد اقتصادی ممکن است سال آینده در شهرداری ایجاد شود امیدواریم با بودجه در نظر گرفته شده مشکلات را پشت سر بگذاریم و در شرایط خوبی آن را اجرایی کنیم.

وی اظهار کرد: بودجه سال 89 نسبت به سال جاری افزایش اندکی دارد اما برای شهرداران مناطق سیاستهای تشویقی نیز در نظر گرفته شده است.

ولایت از مهمترین نعمتهای خداوند است

شهردار تهران در ادامه سخنان خود با تبریک فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: باید شریعت اسلامی را بر بستر جمهوری اسلامی به گونه ای پیش ببریم و پیاده سازی کنیم که عدالت اجتماعی، استغنای اقتصادی، استقلال سیاسی، رشد علمی و رشد اخلاقی را هم مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن ده ها بار به بندگانش توصیه کرده که ذکر و یاد و نام خدا، اولیاالله و ایام الله را انجام دهند، گفت: انقلاب اسلامی ما و دهه فجر ایام الله است که باید قدر آن را بدانیم. بدون شک امام (ره) نیز از اولیاالله بودند که به برکت ایشان اسلام دوباره تجدید حیات کرد و مسلمین عزت پیدا کردند.

قالیباف ولایت را از مهمترین نعمتهای خداوند دانست و یادآور شد: خداوند به غیر از نعمت ولایت در هیچ نعمت دیگری بر بندگانش منت نگذاشته است که باید تلاش کنیم واقعا آرمانهای بلند امام (ره) و انقلاب را پیش ببریم.

وی ادامه داد: معتقدیم امام، شهدا و انقلاب خواستند بتوانیم شریعت اسلامی را بر بستر جمهوری اسلامی به گونه ای پیش ببریم و پیاده سازی کنیم که عدالت اجتماعی، استغنای اقتصادی، استقلال سیاسی، رشد علمی و رشد اخلاقی را هم مورد توجه قرار دهیم.

به گفته شهردار تهران، امروز همه ما باید تلاش کنیم کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم.