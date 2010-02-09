ناحیه صنعتی شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلام ظهر سه شنبه این آیین گفت: ناحیه صنعتی ملکشاهی در زمینی به گستره 30 هکتار احداث شده است.

گودرز کریمی بیان کرد: عملیات اجرایی این ناحیه از سال 1387 آغاز شده و خوشبختانه در کمترین زمان ممکن آماده بهره برداری و واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی است.

این مسئول با اشاره به اینکه آماده سازی خیابانها، احداث شبکه های داخلی آب، برق 20 کیلو ولت، جدول گذاری آبهای سطحی، ساخت منبع ذخیره آب بتنی و پل ورودی از جمله طرحهای اجرا شده در این ناحیه صنعتی است، خاطرنشان کرد: برای اجرای این تعداد طرح عمرانی و آماده سازی ناحیه صنعتی ملکشاهی پنج میلیارد و هشت میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارهای عمرانی و داخلی هزینه شده است.

وی یادآور شد: اکنون 9 شهرک و ناحیه صنعتی در شهرستانهای ایلام، دهلران، مهران، ایوان، سرابله، دره شهر، آبدانان و..فعال است.