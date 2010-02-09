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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

335 واحد صنفی تجاری مزاحم در کرج پلمپ شد

335 واحد صنفی تجاری مزاحم در کرج پلمپ شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج گفت: از ابتدای نیمه دوم سال جاری تاکنون و در راستای اعمال ماده 55 قانون شهرداریها تعداد 335 واحد صنفی - تجاری و مشاغل مزاحم پلمپ شده است.

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه جاری تاکنون 335 واحد تجاری و صنفی مزاحم و متخلف در اجرای ماده 55 قانون شهرداریها متخلف شناخته شده و واحدهای صنفی شان پلمپ شده است.

وی افزود: جهت اجرای پلمپ واحدهای تجاری وصنفی متخلف، مراحل اداری وقانونی سپری شده و با اجرای تمامی ضوابط و مقررات قانونی اجرای حکم صورت گرفته است.

مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی یاد شده که در پرداخت جرایم ماده صد قانون شهرداریها و عوارض معوقه شهرداری مناطق خودداری نمودند با هماهنگی منطقه مربوطه پلمپ و تعیین تکلیف شد و دراین راستا مبالغی از مطالبات معوقه شهرداری نیزوصول شده است.

این مسئول برخورد با واحدهای تجاری و صنفی مزاحم را از وظایف شهرداریها برشمرد که در همین راستا شهرداری کرج می کوشد با اعمال قانون از افزایش تخلفات جلوگیری کرده و رضایت شهروندان را با ارائه خدمات مطلوب جلب کند.


کد مطلب 1032997

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