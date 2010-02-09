335 واحد صنفی تجاری مزاحم در کرج پلمپ شد

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای مهر ماه جاری تاکنون 335 واحد تجاری و صنفی مزاحم و متخلف در اجرای ماده 55 قانون شهرداریها متخلف شناخته شده و واحدهای صنفی شان پلمپ شده است.

وی افزود: جهت اجرای پلمپ واحدهای تجاری وصنفی متخلف، مراحل اداری وقانونی سپری شده و با اجرای تمامی ضوابط و مقررات قانونی اجرای حکم صورت گرفته است.

مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی یاد شده که در پرداخت جرایم ماده صد قانون شهرداریها و عوارض معوقه شهرداری مناطق خودداری نمودند با هماهنگی منطقه مربوطه پلمپ و تعیین تکلیف شد و دراین راستا مبالغی از مطالبات معوقه شهرداری نیزوصول شده است.

این مسئول برخورد با واحدهای تجاری و صنفی مزاحم را از وظایف شهرداریها برشمرد که در همین راستا شهرداری کرج می کوشد با اعمال قانون از افزایش تخلفات جلوگیری کرده و رضایت شهروندان را با ارائه خدمات مطلوب جلب کند.



