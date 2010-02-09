سالانه 20 میلیارد ریال در کرج صرف حمل و دفع زباله می شود

علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا می تواند هزینه های حمل و دفع زباله را تا نصف کاهش داده و علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها می تواند درآمدزا نیز باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان پسماند شهرداری کرج ظرف چندسال اخیر بخصوص یکسال اخیر توانسته خدمات خوبی را به انجام برساند که از جمله این خدمات بحث پسماندهای خانگی و تفکیک زباله از مبداء است.

شهردار کرج یادآور شد:در حال حاضر شهرداری در بحث دفع پسماند هزینه های بسیار سنگینی را متحمل می شود و هر چقدر بتوان این هزینه ها را کاهش داد، میتوان این مبالغ را در بخشهای دیگر بخصوص بخش عمرانی هزینه کرده و به نتایج مطلوبی دست یافت.

آقازاده در ادامه افزود: باید فرهنگ تعامل و همکاری بین مردم و شهرداری ایجاد شود بخصوص در بحث پسماند اگر این تعامل و همکاری وجود نداشته باشد شهرداری نمی تواند به اهداف خود در جهت انجام وظائف و خدمت به شهروندان برسد و هزینه ها نیز بالا خواهد رفت.

وی بیان داشت: شهرداری در سال حدود 20 میلیارد تومان در بحث حمل و دفع زباله هزینه می کند که با همکاری شهروندان در موضوع تفکیک زباله و پسماند این هزینه ها را می توان به نصف تقلیل داد و علاوه بر آن نصف دیگر هزینه ها را از محل درآمد همین زباله ها کسب کرد و درکارهای عمرانی و در جهت توسعه شهر ازآن استفاده کرد.

آقازاده ایجاد درآمدهای مناسب و کاهش هزینه ها را مصداق بارز اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در سازمان پسماند دانست و با اشاره نامگذاری سال جاری بنام سال اصلاح الگوی مصرف بر این موضوع تأکید کرد.