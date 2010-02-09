دفن زباله ها را باید کنار گذاشت/ تولید و نوع زباله ریشه در فرهنگ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح سه شنبه در همایش" امحای زباله از طریق سیستم زباله سوز" که در سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: پسماندها در کشور رو به افزایش است چرا که سرانه مصرف بالا است و البته این مساله مربوط به ایران نیست و مساله ای جهانی است اما پسماندها سلامت انسانها را تهدید می کنند.

معاون رئیس جمهوری به تاثیر زباله ها بر آبهای سطحی و زیر سطحی اشاره کرد و افزود: تاثیر این آلاینده ها بر خاک و آب غیر قابل جبران و بسیار خطرناک است. با این حال بحث فنی و شیوه مربوط به جمع آوری و دفن زباله ها باید متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی باشد برای مثال در اروپا زباله ها اغلب خشک هستند چون الگوی مصرف آنها با ما به لحاظ فرهنگی متفاوت است بنابراین نمی توان شیوه واحدی را در زمینه امحای زباله ها ارائه داد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی مانند محیط زیست، به وضعیت زباله در مناطق شمالی کشور اشاره کرد و گفت: شیوه جمع آوری و نحوه دفن زباله ها در این مناطق کشور متفاوت است چرا که با مشکل مکان مواجه هستیم و باید شیوه سوزاندن را در این مناطق به کار گرفت و در نهایت می توان از این نوع امحای زباله، کمپوست تهیه کرد که صرف فعالیتهای کشاورزی در شمال شود.

محمدی زاده تاکید کرد: علیرغم وجود قانون مستحکم و قوی و مشخص بودن تکالیف و مسئولیتها در دستگاه های مختلف باز هم در روشهای اجرایی دچار مشکلات هستیم و همکاریهای بین بخشی و فرابخشی معیوب و ناقص است و منابع این بخشها نامطمئن و شکننده است. با این حال پسماندها آثار اجتماعی دارند و باید دستگاه ها برای رفع نارضایتیهای اجتماعی مثل اعتراضهای عمومی در خصوص دفن و یا امحای زباله در منطقه ای خاص، با هم هماهنگی بیشتری داشته باشند.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست مساله زباله ها را امری و موضوعی مرتبط با تمام ابعاد جامعه دانست و افزود: موضع پسماندها اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و از همه مهمتر نیازمند مدیریتی قوی است که در حوزه مدیریت دچار اختلال و نارسایی جدی هستیم.

محمدی زاده میزان تولید زباله در کشور را به صورت میانگین سالانه 25 هزار تن در روز عنوان کرد که 23 هزار تن آن تولید خانگی است.