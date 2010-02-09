دادگاه سوئد به نفع یک مسلمان رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاهی در شهر استکهلم سوئد دیروز دوشنبه 19 بهمن ماه سازمان خدمات عمومی شغلی سوئد را به پرداخت مبلغی معادل 6700 دلار به عنوان خسارت به مرد مسلمان بوسنیایی که شغل خود را از دست داده جریمه کرد.

مرد مسلمان که به عنوان مربی یک برنامه آموزشی در این سازمان مشغول کار بوده با اشاره به دین خود ازدست دادن با زنی که از وی برای دوره انترنی مصاحبه می گرفت امتناع کرد. این سازمان نیز به دنبال این امتناع وی را از کار برکنار کرد.

دادگاه نیز دیروز حکم داد در رابطه با این مرد تبعیض دینی صورت گرفته و باید غرامت آن را به مرد مسلمان بپردازد.

به دنبال تمام جریانهای ضد اسلامی که در کشورهای غربی به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی علیه مسلمانان در جریان است و در تمام این جریانها تبعیضهای دینی و نژادی علیه مسلمانان صورت می گیرد رأی این دادگاه به نفع مرد مسلمان را می توان اقدامی کم سابقه تلقی کرد.

مسلمانان سوئد حدود 200 هزار نفر از جمعیت 9 میلیون نفری کشور را تشکیل داده‌اند.



