باشگاه هنرمندان محلی برای جذب استعدادهای جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی در نشست مطبوعاتی که صبح امروز سه‌شنبه در حوزه هنری برپا شده‌بود ضمن تشریح برنامه‌هایی که برای ارائه خدمات و تسهیلات به هنرمندان جوان طراحی و اجرا شده‌است عنوان کرد: هدایت تحقیقات و انجام ارزیابیهای مختلف در ارتباط با استعدادهای هنری و نیز رفع نیازهای علمی استعدادها از ماموریتهای باشگاه هنرمندان جوان است.

معاون آموزشی حوزه هنری از دیگر اهداف این باشگاه را حمایت از استعدادهای برتر هنری درجهت رفع نیازهای مادی و معنوی و نیز پشتیبانی از خانواده‌ها در جهت کمک به نخبگان هنری دانست.

وی عنوان کرد: در تمام سرزمین ایران استعدادهای هنری زیادی وجود دارد اما به دلیل تمرکز امکانات دولتی و بخش خصوصی در شهرهای بزرگ بسیاری از استعدادهای هنری هیچگاه به مرحله کشف، پرورش و حضور در فرایند تحولات فرهنگی کشور قرار نمی‌گیرد.

قدمی افزود: در صورت وجود اراده‌ای برای رفع این نقیصه می‌توان با بهره‌گیری از ابزارها و روشهای مناسب به شناسایی اولیه استعدادهای تمامی مناطق کشور اقدام کرد و فرایند سازمان یافته‌ای را برای پرورش، رشد و معرفی آنها به کار گرفت؛ باشگاه هنرمندان جوان حوزه هنری پاسخی به این نیاز است.

معاون آموزشی حوزه هنری در توضیح فعالیتهای این باشگاه گفت: ایجاد کتابخانه‌های مجازی و اینترنتی حاوی کتاب الکترونیکی و دسترسی آن برای تمام هنرمندان، ایجاد آرشیوهای نقاشی،‌ گالریها،‌فیلم و ...، ایجاد کتابخانه فیزیکی با امکان ارسال کتاب به سراسر کشور و ارائه بن کتاب برای خرید کتب مورد نیاز از جمله فعالیتهای باشگاه هنرمندان جوان است.

برگزاری اردوهای آموزشی و تربیتی در استانها،‌ تشکیل کلاسهای حضوری ماهانه و یا فصلی برای آموزشهای آزاد علمی و هنری با بهره‌گیری از خوابگاه‌ها و امکانات موجود در استانها و همچنین تولید و ارائه بسته‌های آموزشی مولتی مدیا یا نوشتاری از آثار هنرمندان از دیگر فعالیتهایی است که قدمی به آنها اشاره کرد.

معاون آموزشی حوزه هنری با تاکید بر هنر دینی عنوان کرد: هنر به‌خاطر عناصر تخیلی، ذوقی و زیبایی اگر پا به عرصه مفاهیم دینی بگذارد بسیار می‌تواند تاثیر گذار باشد؛ دین، کل زندگی را پوشش می‌دهد از این رو با آمیختن مسائل دینی با هنر می‌توان ارزشهای والای انسانی و اسلامی را در جامعه بسط و گسترش داد.

قدمی افزود: شناسای هنرمندان جوانی که زمینه و خمیره مذهبی دارند و پرورش این استعدادها یکی از رویکردهای مهم باشگاه هنرمندان جوان محسوب می‌شود.

وی تقویت و ارتقای کیفی کتابخانه مجازی را از فعالیتهای اساسی حوزه هنری و این باشگاه دانست که در سال آینده انجام خواهد گرفت.

قدمی همچنین برگزاری جشنواره هنری معرفتی "هدا" و همایش ملی توسعه و تحول را از دیگر برنامه‌های ارزنده‌ای دانست که در باشگاه هنرمندان جوان برگزار می‌شود.