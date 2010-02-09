به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل کتابخانه های خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در افتتاح سی و دومین کتابخانه خراسان جنوبی تصریح کرد:پیش ‌بینی می ‌شود تعداد کتابخانه های سطح استان تا پایان سال به 34 باب افزایش یابد.

محمد مطهری فر با بیان اینکه سرانه استاندارد کتاب در کشور 57 جلد است،اظهار داشت: این سرانه در استان به ازای هر 100 نفر 52 جلد است.

وی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی از نظر کتابخانه در جایگاه بیست و هفتم کشور قرار دارد، گفت: در صورت عدم توجه مسئولان ممکن است این جایگاه تنزل یابد.

مطهری فر از پیشنهاد 140 میلیارد ریالی در سفر سوم هیئت دولت خبر داد و گفت: با اختصاص این اعتبار، کتابخانه‌ مرکزی استان تاسیس و به استاندارد کشوری نزدیک می‌شود.

وی افزود: طرح گسترش کتابخانه فردوس با اعتبار 500 میلیون ریال آغاز شده است و کتابخانه‌ های روستاهای بندان و چهار فرسخ نهبندان نیز در سال آینده افتتاح می‌ شود.

مدیر کل امور کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی بیان داشت: با افتتاح کتابخانه مشارکتی و عمومی قاین در دو ماه آینده هزار و 500 مترمربع‌ به فضای کتابخانه ‌‌ای این شهرستان اضافه می ‌‌شود.

وی همچنین از افتتاح کتابخانه بخش قهستان درمیان با 320 مترمربع فضا و هزار و 500 جلد کتاب خبر داد.

مطهری ‌فر یادآور شد: تا دهه ‌فجر سال آینده آمار کتابهای استان با توجه به تجهیزات جدید و دیجیتالی شدن کتابخانه‌ها به 320 هزار جلد کتاب افزایش می ‌یابد.

رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: کتابهای موجود در این کتابخانه هزار و 515 جلد در زمینه های تخصصی باستان شناسی، معماری، تاریخ، جغرافیا، ادبیات و علوم قرآنی است.

اسدالله محمد‌پور بیان کرد: همچنین تعداد زیادی عکس و اسناد قدیمی مربوط به بیرجند قدیم و پژوهشهای انجام شده به عنوان مرجع مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان قدیم در این کتابخانه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه‌ داد: جمع آوری کتب و اسناد کتابخانه مشارکتی تخصصی دکتر رفیعی از سال 85 توسط پایگاه بافت تاریخی بیرجند آغاز شده است.