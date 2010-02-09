19 طرح در زمینه گسترش زیرساختهای ارتباطی جنوب کرمان درحال انجام است

محمد مهدی بلوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر90 کیلومتر بزرگراه و 263 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 700 کیلومتر راه روستایی در جنوب کرمان درقالب 19 طرح و 220 پروژه با اعتباری معادل 454 هزار و 230 میلوین ریال در دست اجرا می باشد.

وی افزود: همچنین با پیگیری های مستمر استاندار و راه و ترابری جنوب چهار طرح تحت عنوان جدول شماره 12 به قانون بودجه پیوست شد.

وی گفت: این طرحها شامل چهار خطه کردن جیرفت – بافت- سیرجان با مبلغ 10 هزار میلیون ریال، اجرای باند دوم جیرفت – میانچیل با مبلغ 10 هزار میلیون ریال، تطویل باند فرودگاه جیرفت 100 میلیون ریال، تسریع در احداث محور گوهران – گشمیران می باشند.

وی درخصوص مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در زمینه راه در جنوب کرمان گفت: احداث باند دوم محور جیرفت – سه راهی بم آغاز شده است و احداث ساختمان اداری اداره کل راه و ترابری جنوب نیز با پیشرفت فیزیکی 60 درصدی روبروست و بهسازی و آسفالت 86 راه روستایی بالای 20 خانوار نیز درحال انجام است.

