به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه فراکسیون اقتدار ملی به مناسبت یوم الله 22 بهمن ماه آمده است: دهه فجر انقلاب اسلامی و 22 بهمن یادآور دستاوردهای فراوان و ایثارگری و تلاش مجاهدان فی سبیل الله، علما، روحانیون، اساتید، دانشمندان و دانشجویان و اقشار و طبقات مختلف مردم عزیز ایران است که طی حرکتی گسترده و به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) رژیم منحوس پهلوی سرنگون کردند و با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی نظام دینی مبتنی بر آرا مردم را بنا نهند این حرکت عظیم که ریشه در اعماق وجود ملت عظیم ایران است با تضمین استقلال کشور در سیاست داخلی و خارجی هر گونه سلطه بیگانه و استعمار در اشکال گوناگونش رانفی کرد و با برافراشتن پرچم استقلال کشور و عظمت اسلام گفتمانی جدید را در عرصه بین المللی عرضه کرد که موجب شور و نشاطی گسترده در میان جنبش ها و حرکت های اسلامی در سراسر جهان و تقویت نهضت های آزادی بخش در اقصی نقاط این کره خاکی گردیده چنانکه خشم عمیق آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی را برانگیخت.

در طول سه دهه گذشته مجاهدت عظیمی نیز برای توسعه و آبادی کشور صورت گرفت که علیرغم تحریم ها و ممانعت ها از سوی دشمنان این اب و خاک این روند همچنان به صورت جدی ادامه دارد.

22 بهمن امسال یادآور بیش از سه دهه مجاهدت و حق طلبی ملت ایران در چارچوب نظام اسلامی و مردم سالاری دینی است و نمایانگر وحدت ملی و همبستگی نظام اسلامی با مردم که اساس و پایه همه شئونات کشور است.

فراکسیون اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت همه آحاد ملت عزیز ایران برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن باور جدی دارد که حضور همه اقشار و سلایق با حفظ آرامش این روز را به نماد وحدت ملی همچون گذشته تبدیل خواهد کرد.