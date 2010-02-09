کرمانشاه قابلیت تبدیل شدن به قطب پزشکی غرب ایران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر سه شنبه در مراسم گشایش مرکز جراحی تخصصی نور شهر کرمانشاه اظهار داشت: از طریق ایجاد چنین مراکز تخصصی و ارائه خدمات سالم و مناسب پزشکی در استان کرمانشاه می توانیم بیماران کشور عراق را نیز جذب کنیم و این یعنی ارز آوری برای استان و توسعه مشاغلی چون هتلداری، گردشگری، فروش تولیدات و ... که باید روی این مساله تمرکز یابیم.

وی ادامه داد: استان ما با توجه به اینکه مرکزیت چند استان همجوار را دارد، قادر است از بیماران این استانها نیز پذیرایی کند و هموطنانمان در استانهایی چون ایلام، کردستان، لرستان و همدان به جای رفتن به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ برای مداوای بیماران خود به کرمانشاه که مقرون به صرفه تر است، بیایند.

استاندار کرمانشاه این وضعیت را منوط به ارائه خدمات پزشکی مناسب، رفتار نیک با بیماران و صادقانه تعامل داشتن با بیماران عنوان کرد.

در ادامه رئیس مرکز جراحی تخصصی نور کرمانشاه نیز در خصوص اهداف ایجاد چنین مرکزی، گفت: اشتغالزایی برای زیرگروه های پزشکی و پیراپزشکی، کاستن از هزینه های درمانی شهروندان، کاستن از مدت اقامت بیماران در بیمارستانهای شهر و به تبع کاهش هزینه های آنان و نیز کاهش ریسک عفونتهای بعد از عمل جراحی بیماران از جمله اهداف تشکیل این مرکز بوده است.

اسماعیل عباس آبادی افزود: در این مرکز 130 نفر از تحصیل کرده های پزشکی و پیراپزشکی دارای شغل شده اند.

وی بیان کرد: این مرکز شامل چهار اتاق عمل، در زمینه عملهای تخصصی مانند گوش، حلق و بینی، چشم، زنان و ارتوپدی است.

رئیس مرکز جراحی تخصصی نور کرمانشاه خاطر نشان کرد: بخشهای بستری عمومی و خصوصی این مرکز به آخرین تکنولوژی های پزشکی مجهز است.

این مرکز در ضلع جنوب غربی میدان آزادی کرمانشاه واقع شده است و برای مراجعین نیز دارای پارکینگ است.