به گزارش مهر از رویترز تیم رابینز در این فیلم نقش سناتور هموند ،پدر شخصیت منفی داستان دکتر هکتور هموند را بر عهده خواهد داشت که پیتر سارسگارد نقش او را بازی می کند.



رایان رینولدز نقش فانوس سبز قهرمان ماجرا را بر عهده دارد و کرول فریس نیز نقش نامزد او را بازی می کند.



فیلمبرداری فیلم در ماه مارس (اسفند) در نیو اورلینز آغاز می‌شود.مارتین کمپبل نیز کارگردانی فیلم را بر عهده دارد.این برای دومین بار است که رابینز در فیلمی اقتباسی از کتاب های مصور بازی می کند.رابینز در سال 1986 در فیلم "هاوارد اردک"به تهیه کنندگی جورج لوکاس بر اساس کتاب مصوری از انتشارات مارول نقش آفرینی کرده بود.



رابینز که یک اسکار بازیگر نقش مکمل مرد را برای "رود میستیک" به دست آورده ،آخرین بار در سال 2008 در فیلم "شهر امبر"نقش آفرینی کرده است."بازیگر" ، " رستگاری در شاوشنک" و "ماموریت در مریخ" از جمله فیلم های تیم رابینز به شمار می‌رود.

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