حضور 300 خبرنگار خارجی و 800 خبرنگار داخلی در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آب خضر قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی صبح امروز سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه امروز انقلاب اسلامی پرنشاط‌تر، مقتدرتر و امیدوارتر از گذشته است، تصریح کرد: امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، این انقلاب تاریخ‌ساز را در عصری بنیان نهاد که عصر پایان ایدئولوژی‌ها لقب گرفته بود و با تکیه بر عنایات خداوند و قدرت جوشان یک ملت، استراتژی ایستادگی و مقاومت در برابر چهره مستکبران را در پیش گرفت و اردوگاه نظام سلطه را به چالش کشاند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: اصلی‌ترین استراتژی حضرت امام خمینی در صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی، یورش مداوم به زیرساخت‌های فکری نظام سلطه و نواختن زنگ بیداری برای ملت‌های محروم و زیر سلطه بود.

آب خضر در ادامه خاطرنشان کرد: امام با خلق فرهنگ و ادبیاتی رهایی‌بخش مسیر تعالی و تکامل انقلاب اسلامی ایران را مشخص کرده است و در دوره‌ای که روز به روز بر دامنه زایش‌ها و رویش‌های آن افزوده می‌شود مناسبات حاکم بر دنیای امروز را سخت تحت تاثیر قرار داد بگونه‌ای که امروز در محافل سیاسی و آکادمیک سخن از تسلیم نظریه پایان تاریخ نظام لیبرال دموکراسی در برابر اسلام نابی است که مهد آن ایران، بنیانگذار آن امام خمینی(ره) و سکاندار آن مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه پس از گذشت 31 سال از رویش انقلاب اسلامی دل تمامی علاقمندان به ایران و اسلام سرشار از عدالت‌طلبی، ظلم‌ستیزی، آزادیخواهی و امید به آینده‌ای روشن است، گفت: عبور ملت ایران از دل توفان‌های سهمگین حوادث پس از رحلت امام خمینی به دست تدبیر بزرگمردی صورت گرفت که همان حقیقت و تجلی امام(ره) است و همچون او در برابر زیاده‌خواهی‌های شرق و غرب ایستاده است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: اگر امام خطاب به دشمنان ما می‌فرمودند که اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل تمام دنیای شما خواهیم ایستاد امروز جانشین برحق ایشان فرمودند امام باج نداد و ما هم به هیچ کس از طرف ملت ایران و از سوی خودمان باج نخواهیم داد.

آب خضر در ادامه یادآور شد: اینک در آستانه بهاری دیگر از تاریخ انقلاب اسلامی هستیم که یاد و نام امام بر تارک آن می‌درخشد. لذا ملت بزرگ ایران در روزهای پایانی دهه فجر 88 شکوه و شادابی حضور را در نمایشی از وحدت و عزم ملی نشان می‌دهد و با نمایش وحدت کلمه و اتحاد خود جبهه استکبار را همچون گذشته مبهوت خواهند کرد.

وی در ادامه در خصوص مراسم گلبانک الله‌اکبر در شامگاه 21 بهمن گفت: مردم ایران اسلامی در شامگاه 21 بهمن امسال به یاد تکبیرهای بهمن 57 که موجب درهم شکستن تمام کاخ‌های ظلم و طاغوت شاه شد، نوای دل‌انگیز و روحانی گلبانک تکبیر ملت در شب 22 بهمن‌ماه رأس ساعت 21 شب در آسمان ایران طنین‌انداز می‌کند.

آب‌خضر خاطرنشان کرد: همزمان با طنین گلبانگ تکبیر آسمان تهران در شب 22 بهمن، در 33 نقطه از میادین اصلی و اماکن عمومی به شکرانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نورباران می‌شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص مراسم راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن و با اشاره به اینکه 22 بهمن در واقع سی و یکمین رفراندوم ملت ایران در ایستادگی و دفاع از آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: 22 بهمن امسال صحنه حضور میلیون‌ها ایرانی مسلمان و پیروان ادیان الهی و اقشار مختلف ملت خواهد بود و مردم در این روز بار دیگر اثبات می‌کنند که با وجود تمام تخریب‌ها و هجمه‌های سنگین تبلیغات دروغین و فشارهایی که از طریق تحریم‌ها و بی‌عدالتی‌هایی که در حق مردم ایران می‌شود، همچنان استوار در مقابل استکبار جهانی ایستاده‌اند و با اتکا به خدا و ایمان به راه مستقیمی که پیش‌رو دارند هرجا برای انقلابی که متعلق به خودشان است احساس خطر کنند پرشورتر از همیشه به خیابان می‌آیند و حماسه دیدار دیگری را می‌آفرینند.

آب خضر با بیان اینکه حماسه 9 دی یک نمونه از این احساس خطری بود که به رغم زمان اندک و به فاصله 2 روز پس از اهانت به عاشورای حسینی مردم را به خیابان‌ها آورد گفت: 9 دی بی‌نظیرترین تجمع اعتراض‌آمیز مردم پس از انقلاب بود ولی ما مطمئن هستیم که 22 بهمن امسال ادامه حماسه ماندگار 9 دی و تایید دیگری بر پیوند عاشورایی امام و امت خواهد بود.

وی در ادامه افزود: مراسم راهپیمایی مردم همیشه در صحنه ایران امسال در تهران و همزمان در 817 شهر و شهرستان و 4 هزار روستای کشور برگزار خواهد شد و شاهد خواهیم بود که همزمان با خیابان‌های تهران و مسیرهای هفتگانه منتهی به میدان آزادی میادین اصلی شهرهای دیگری نظیر اصفهان، یزد، تبریز و شیراز و دیگر نقاط کشور فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سر خواهند داد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مردم از ساعت 9:30 صبح از مسیرهای هفتگانه به سوی میدان آزادی حرکت خواهند کرد و در طول مسیر راهپیمایی تمه?دات و جلوه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، گفت: طولانی‌ترین پرچم جمهوری اسلامی ایران از میدان امام حسین تا میدان آزادی در روز 22 بهمن برافراشته خواهد شد و پس از راهپیمایی در کتاب دینس ثبت می‌شود. همچنین حضور خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز شیمیایی و قطع نخاع برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب و آرمان شهدا و امام و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب در راهپیمایی شرکت می‌کنند.

وی افزود: خیل عظیمی از جوانان برای شرکت در مراسم 22 بهمن اعلام آمادگی کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده رویش‌های انقلاب و بی‌ثمر بودن فتنه‌های اخیر در ایجاد ریزش در نیروهای انقلاب است.

آب خضر با اشاره به اینکه بیش از 500 غرفه فرهنگی، هنری، خبری، امدادی و رفاهی در مسیر راهپیمایی توسط سازمان‌ها،‌ نهادها و تشکل‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: در روز راهپیمایی مترو و شرکت واحد اتوبوسرانی به جهت رفت و آمد مردم سرویس‌دهی رایگان انجام می‌دهند و همچنین طاق نصرتی برای عبور شرکت‌کنندگان از زیر قرآن کریم در حین ورود به مراسم راهپیمایی در مسیرها نصب شده است.

وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی عکس، کتاب و اقلام فرهنگی مربوط به انقلاب، استقرار گروه‌های سرود و رزم‌نواز در مسیرهای راهپیمایی و همچنین استقرار ایستگاه‌های استراحت برای سالمندان و ارائه خدمات پزشکی برای آنها در روز 22 بهمن از دیگر برنامه‌های ما است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به مراسم میدان آزادی گفت: مراسم رسمی 22 بهمن در میدان آزادی رأس ساعت 10 صبح با تلاوت قرآن مجید و سرود رسمی جمهوری اسلامی ایران و با حضور خانواده‌های شهیدان، ایثارگران و جانبازان و همچنین مسئولین لشکری و کشوری، سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران آغاز خواهد شد و همچنین نزدیک به 300 خبرنگار خارجی و 800 خبرنگار داخلی این مراسم را پوشش خبری و تصویری خواهند داد.

وی با بیان اینکه در این مراسم برنامه‌های متنوعی اجرا می‌شود تاکید کرد: سقوط آزاد چتربازان نیروهای مسلح و انجام عملیات نمایش هوایی، اجرای سرود توسط گروه رزم نوازان دژبان ارتش، سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی، اجرای سرود ایران عزیز توسط گروه سرود 22 هزار نفره بسیج دانش‌آموزی، قرائت قطعنامه 22 بهمن سال 88 از برنامه‌های راهپیمایی در میدان آزادی خواهد بود.

همچنین در پایان مراسم چرخبال‌های نیروهای مسلح مسیر حرکت تاریخی و حماسه‌آمیز ملت ایران اسلامی را گلباران خواهند کرد.

آب خضر در ادامه گفت: سامانه دریافت پیام کوتاه ستاد دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای دریافت نظرات مردمی راه‌اندازی شده است که مردم می‌توانند طرح‌ها و نظرات خود را به این شماره ارسال کنند. همچنین در روز راهپیمایی در صورت بروز هرگونه مشکل در طول مسیر راهپیمایی مردم می‌توانند از طریق این سامانه با شورای هماهنگی ارتباط داشته تا همکاران ما در اسرع وقت مشکل آنها را برطرف کنند.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان در خصوص مسیرهای هفتگانه راهپیمایی 22 بهمن در تهران گفت: ملت شریف ایران از ساعت 9:30 صبح با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از مسیرهای هفتگانه به سمت میدان آزادی حرکت خواهند کرد که مسیر شماره یک میدان امام حسین به سوی میدان آزادی. مسیر شماره 2: از مسجد جامع ابوذر واقع در میدان ابوذر به سمت میدان آزادی، مسیر شماره 3: میدان منیریه تا میدان آزادی، مسیر شماره 4: مسجد حضرت ابوالفضل واقع در میدان توحید به سوی میدان آزادی، مسیر شماره 5: مسجد امام سجاد واقع در فلکه دوم صادقیه تا میدان آزادی، مسیر شماره 6: مسجد امام جعفر صادق واقع در فلکه اول صادقیه تا میدان آزادی و مسیر شماره 7 : مسجد حاج عبدالله واقع در خیابان قزوین میدان شمشیری به سوی میدان آزادی خواهد بود.