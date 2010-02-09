حضور شاعر عراقی در مراسم اختتامیه شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الامین علاوه بر ترجمه شعر شاعران معاصر ایران صدها مقاله درحوزه سینمای ایران نوشته و سناریونویس چند فیلم مستند عراقیان ایران الاصل نیز بوده‌است.

وی همچنین ترجمه اشعار سهراب سپهری، گزیده اشعار سید علی موسوی گرمارودی، صادق رحمانی و مجموعه‌ای از ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را در کارنامه خود دارد.

علاوه بر این محمد الاامین سردبیر فصلنامه فرهنگی"علامات" است و آثارش نیز به زبانهای اسپانیولی، هلندی و انگلیسی ترجمه شده‌است.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر اول اسفند ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنی چند از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

