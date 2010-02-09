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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

حضور شاعر عراقی در مراسم اختتامیه شعر فجر

حضور شاعر عراقی در مراسم اختتامیه شعر فجر

محمد الامین شاعر،مترجم و روزنامه‌نگار عراقی ساکن هلند به منظور شرکت در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر به تهران می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الامین علاوه بر ترجمه شعر شاعران معاصر ایران صدها مقاله درحوزه سینمای ایران نوشته و سناریونویس چند فیلم مستند عراقیان ایران الاصل نیز بوده‌است.

وی همچنین ترجمه اشعار سهراب سپهری، گزیده اشعار سید علی موسوی گرمارودی، صادق رحمانی و مجموعه‌ای از ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را در کارنامه خود دارد.

علاوه بر این محمد الاامین سردبیر فصلنامه فرهنگی"علامات" است و آثارش نیز به زبانهای اسپانیولی، هلندی  و انگلیسی ترجمه شده‌است.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر اول اسفند ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنی چند از شاعران داخلی و خارجی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 1033194

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