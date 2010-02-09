دنیا 22 بهمن صدای واحدی از ایران می شنود/ لزوم بصیرت آزردگان انتخابات

حبیب الله عسگر اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره شعار اصلی در راهپیمایی 22 بهمن امسال تاکید کرد : دنیا بداند در روز 22 بهمن صدای واحدی از ایران بشنود. این صدا صدای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی در تبیین این شعار ادامه داد : این صدا صدای نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی بدون وابستگیها و گرایش های انحرافی است، این صدا صدای شرف و عظمت و اقتدار ملت ایران است، این صدا صدای بیداری و هوشیاری ملت است، این صدا صدای تولی به ولایت و تبری از دشمنان اسلام و ایران است.

وی درباره وظایف احزاب و گروه ها در این روز گفت : هر کس که می تواند در استحکام و اتقان این صدا مشارکت کند باید به خیابان ها بیاید تا یک تصویر زیبا از وحدت ملی و انسجام اسلامی از ایران به سراسر جهان مخابره شود.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ما در دنیا دوستانی داریم که با شادی ما شاد و با اندوه ما اندوهگین می شوند ما در دنیا دشمنانی داریم که سه دهه بی وقفه با ما جنگیده اند آنها یک ایران آباد، سالم و با نشاط را بر نمی تابند ما برای هر دوی اینها باید روز 22 بهمن بحول و قوه الهی پیام ویژه داشته باشیم.

وی گفت : مردم در 22 بهمن به خیابانها می آیند تا اعلام کنند ما خط را گم نکرده ایم و انشاء الله گم نخواهیم کرد درهمان جاده مستقیم الهی که امام (ره) فرمان داده بود و اکنون رهبری با تبدیر و هوشمندی هدایت می فرمایند، حرکت آگاهانه کرده و ادامه خواهیم داد.

عسگر اولادی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی مبنی بر اینکه " ملت ما در 22 بهمن دشمن را مبهوت خواهند کرد" گفت: مردم آماده اند این ماموریت الهی را به خوبی انجام دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که توصیه شما به جریانات افراطی طیف های سیاسی در این روز چیست گفت : ما در 22 بهمن افراط و تفریطی نداریم. مردم همگی با هوشیاری در صحنه حاضرند و مراقب افراطی گری های احتمالی هستند. البته کسانیکه به صفوف ملت در نبرد نرم با آمریکا نپیوسته اند ممکن است قصد شرارت بکنند. مردم خوب می دانند با آنها چگونه برخورد کنند.

این فعال سیاسی در باره وظیفه گروه ها و ملت با توجه به شرایط بین المللی در آستانه 22 بهمن گفت : شرایط امروز بسیار حساس است ، آمریکایی ها مثل همیشه چنگ و دندان به ما نشان می دهند. رژیم صهیونیستی در آستانه یک حمله بزرگ به لبنان و غزه است و از طرفی شیمون پرز وقیحانه اعتراف می کند که فرقه سبز به نمایندگی از تل آویو در تهران می جنگد "فاعتبروا یا اولی الابصار" که باید آزردگان از انتخابات بصیرت را بکار گیرند و این ننگ و نفرت را با عمل از دامن حیثیت شان بزدایند. اتحادیه اروپا پشت سر آمریکا هر روز برای ما شکلک در می آورد و می خواهد مانع پیشرفت ایران اسلامی شود.

عسگر اولادی گفت : با مدد خداوند ما باید کاملا هوشیار باشیم تا راهپیمایی 22 بهمن امسال باشکوهترین و با عظمت ترین و بااقتدارترین راهپیمایی های پس از پیروزی انقلاب باشد.