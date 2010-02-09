فعالیت 69 درصد اعضای نظام پزشکی خراسان جنوبی در بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود قربان زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری باخبرنگاران با اینکه 69 درصد اعضا در استان در بخش خصوصی و 31 درصد در بخش دولتی فعالیت دارند، افزود: از 227 نفر عضو این شورا، 63 نفر دکتری، 24 نفر کارشناس و 140 نفر کاردان و تکنسین بهداشتی هستند.

وی به آمار مقایسه ای این مقوله در دامپزشکی استان اشاره کرد و بیان داشت: تعداد اعضا از 66 نفر در سال 83 به 227 نفر با رشد 300 درصدی رسیده که این امر نشان دهنده تلاش این اداره کل در جهت افزایش نیروهای متخصص در بخش دولتی و خصوصی استان بوده است.

قربان زاده شورای نظام دامپزشکی را یک تشکل قانونی و غیردولتی دانست و افزود: این شورا در جهت ساماندهی و نظارت بر بخش خصوصی در سطح استان فعالیت می کند.

وی از فعالیت 32 واحد در بخش خصوصی در سطح استان خبر داد و گفت: این واحدها شامل هشت کلینیک دامپزشکی، 13 داروخانه، هفت مرکز واکسیناسیون، یک آزمایشگاه و دو مرکز پخش دارو، واکسن و مواد بیولوژیک است.

معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی میزان اشتغالزایی مستقیم این مراکز را 64 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: تعداد مراکز فعال خصوصی استان در سال 83 شش واحد بوده است.

قربان زاده تشکیل تعاونی مسکن اعضا را از دیگر فعالیتهای این اداره کل برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این راستا دو پروژه مسکونی در دست اجراست.

وی پروژه نیلوفر با 690 متر زمین و 21 واحد مسکونی و پروژه مسکن مهر با یک هزار و 500 متر زمین و 30 واحد مسکونی در سایت اداری با حجم سرمایه گذاری 25 میلیارد ریال از جمله این پروژه هاست.

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه این اداره کل دو پروژه مهم قابل افتتاح دارد، یادآور شد: دو شرکت پخش دارو و مواد بیولوژیک با حجم سرمایه گذاری ثابت و در گردش به مبلغ هفت میلیارد و 860 میلیون ریال تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.