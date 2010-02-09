دعوت وزارت ارشاد برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه به این شرح است:هو خالق الفجر،باز فصل باران عاطفه ها رسید! باز فصل عشق و ایثار و خون و شهید! باز بهار شکوفا زیستن و ایستاده رفتن رخ نمود! با رجعت یاد شور و غرور و سرور و سرود! حس زیبای روزهای پیروزی انقلاب و سرنهادن بپای آزادی، تمامی وجود آزاده خصلتان را به جوش و جنبش درآورد و غرور مقدس یکپارچه بودن و همدل سرودن را در شریان امت به شوق و جوشش.

در این بیانیه همچنین آمده‌است: هنر جاری شدن خدا در زندگی، نقشی بود که هنرمند یگانه دوران، پیر جماران بر تابلو باور این مردم به زیباترین شکل ترسیم کرد و احساس عزت و بزرگی را میان مسلمانان زمین‌خورده تقسیم کرد.

این بیانیه می‌افزاید: سهمی از آنکه نصیب ملت ایران شد انقلابی است پاجوش شجره طیبه قیام سیدالشهدا که اینک درختی تناور شده‌است. ریشه‌ای به درازنای تاریخ بافته‌است و تنه‌ای به قطر ماندگاری تا نهضت منجی عالم، یافته است. هر تبری که بر آن فرود آید هرس است و هر آتشی از خصم در این وادی قبس است! که ما را از تبار موسویان، کلیم حکیمی است و رهبر عظیمی چونان سید علی خامنه ای (مدظله العالی) تا از نیل شدائد به وادی ایمن رهنمونمان گردد.

در این متن اضافه شده‌است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پشتوانه همت و حمیت هنرمندان متعهد در جای جای این سرزمین به یقین نقش‌آفرین عرصه تضمین هنر اسلامی بوده و خواهد بود که در اعمال و آثار اهالی هنر تجلی می‌کند.

در ادامه اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خوانیم: هنرمند به تبع ظرافت طبع، خوب زیستن را آموخته و آموزش می‌دهد و در این موضع و موقع اگر نه پیشتر که همگام با امت همیشه در صحنه، مسیر استحکام نظام را طی می‌کند. نهر حضور هنرمندان به دریای مردمی راهپیمایی 22 بهمن پیوندی همچون گذشته خواهد داشت.

صحنه انقلاب اگر به خون شهید رنگین شد با دل هنرمند آذین یافت و با اثرش تزئین که هرکس به میزان بصیرت، حسن سیرت می‌یابد و بردلها به ظرفیت حمیت، نور معرفت می‌تابد.

در پایان این بیانیه آمده‌است: در بهار آزادی یاد شهدا را گرامی می داریم و دل به خاطرات امام شهدا و افاضات خلف صالحش می‌سپاریم.



