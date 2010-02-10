اختصاص 940 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی به دانشجویان علمی کاربردی لرستان

کیانوش بهرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از موثرترین و مهمترین جایگاه هایی که می تواند در زمینه اشتغال به کشور کمک کند مجموعه علمی کاربردی است که اعتقاد داریم با ایجاد رشته های مختلف علمی کاربردی بر اساس نیاز جامعه و بازار کار می توان بخشی از مشکل بیکاری را رفع کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه دانشگاه علمی کاربردی در طول چند سال اخیر در بحث اشتغال قدم های موثری را برداشته است.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان لرستان یادآور شد: در سال 86 با همکاری صندوق مهرامام رضا(ع) 750 میلیون تومان وام بدون بهره در قالب 56 طرح به متقاضیان پرداخت شده که عمده این طرح ها منجر به ایجاد اشتغال در استان شده است.

بهرهی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز از مجموع 20 میلیارد تومان که در کشور به دانشگاه علمی کاربردی اختصاص داده شد 942 میلیون تومان به این استان اختصاص یافت.

وی یادآور شد: مقدار تسهیلاتی که به فارغ التحصیلان علمی کاربردی پرداخت می شود از سه میلیون تومان تا 60 میلیون تومان به شکل کم بهره است.