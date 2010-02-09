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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۰۷

در طول چهار سال اخیر؛

26 رشته جدید در دانشگاه لرستان راه اندازی شد

26 رشته جدید در دانشگاه لرستان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه لرستان از راه اندازی 26 رشته جدید در این دانشگاه در چهار سال اخیر خبر داد.

رضا صادقی سرابی در این رابطه اظهار داشت: دانشگاه لرستان طی چند سال اخیر با روند رو به رشدی در حوزه های مختلف مواجه بوده است.

وی به افزایش 570 درصدی رشته های تحصیلی این دانشگاه به ویژه در حوزه فنی مهندسی اشاره کرد و ادامه داد: در حالیکه دانشگاه لرستان طی 27 سال در 37 رشته پذیرش دانشجو داشته در چهار سال اخیر 26 رشته جدید در این دانشگاه راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه لرستان به عدم تحقق احداث 408 هزار متر مربع فضای آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پیش بینی طرح 20 ساله دانشگاه اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح طی 18 سال 26 هزار و 200 متر فضا در این دانشگاه ایجاد شده که طی چهار سال اخیر 34 هزار و 800 متر مربع فضای جدید آموزشی و کمک آموزشی به فضای این دانشگاه افزوده شده است.

صادقی سرابی همچنین از اختصاص 107 میلیون تومان اعتبار جهت خرید کتب مورد نیاز گروه های آموزشی دانشگاه لرستان خبر داد و یادآور شد: کتاب های مورد نیاز بر اساس نیاز و پیشنهاد گروه های آموزشی خریداری می شوند.

کد مطلب 1033218

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