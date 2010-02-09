فرهنگ انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور در حال توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسن بنیانیان ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار گیلان در رشت با تأکید برضرورت تحول در مدیریت کلی فرهنگ اظهار داشت: تحول در مدیریت فرهنگ همان مهندسی فرهنگ است که مقام معظم رهبری برآن تأکید بسیار دارند.

رئیس حوزه هنری کشور افزود: رهبر معظم انقلاب با هدایتهای ارزشمند خود تمام مسائل مرتبط با مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، تحول و ارتقای علوم انسانی و فرهنگ عمومی را بیان داشته اند.

وی در ادامه با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در استان یاد آور شد: استان گیلان از محدود استانهایی است که با حساسیت تمام پیگیر مسائل مربوط به بخش فرهنگ است و تدوین سند راهبردی فرهنگی استان از اقدامات شایسته مسئولان ارشد استانی است که نتایج خوبی را برای ارتقای مسائل فرهنگی گیلان بدنبال دارد.

استاندار گیلان نیز در این دیدار گفت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در بهمن ماه 1357 و سقوط رژیم ستمشاهی، تغییر و تحول عظیمی در عرصه های گوناگون اجتماعی همچون فرهنگ ایجاد شد.

روح الله قهرمانی افزود: تغییر در بخش فرهنگ و حرکت بسوی برخورداری از فرهنگ غنی اسلامی از جایگاه و پایگاه ممتازی برخوردار بوده که به لطف خداوند و همت مسئولان پس از گذشت 31 ساله از پیروزی انقلاب این تحول همواره روند صعودی داشته و توسعه فرهنگی در استان گیلان و سراسر کشور همراه و همگام با سایر امورات به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی فرهنگ در استان اظهار داشت: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان و تحولات مرتبط با جهانی شدن، سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و فرهنگ سازی براساس برنامه ای منسجم و مدون امری اجتناب ناپذیر است که در این راستا استان گیلان به عنوان نخستین استان با همکاری همه سازمانها و دستگاه ها سند راهبرد فرهنگی را با 9 راهبرد اصلی برمبنای جهاد، ایثار و شهادت تدوین کرده است.

استاندار گیلان بیان کرد: در سند راهبردی فرهنگی استان به نقاط قوت وضعف فرهنگی استان با توجه به موقعیت استراتژیک، اولویتها، راهبردها و پیشنهادات توجه شده است.

وی همچنین اظهار داشت: انتخاب رویکرد فرهنگی دردور سوم سفرهای استانی هیئت دولت اقدام ارزشمندی است که منشاء تحولات ارزنده ای در این زمینه خواهد بود.

قهرمانی تصمیم گیری برای انتخاب طرحها و فعالیتهای مؤثر فرهنگی را با اهمیت دانست و گفت: اگر این کار مهم بدرستی انجام نشود موجب تخریب منابع مالی خواهد شد.

وی همچنین بیان داشت: همه مدیران و افراد تأثیرگذار در سازمانها و نهاد های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید به نقش و تأثیرگذاری خود در تغییرات فرهنگی واقف شوند و پس ازشناخت صحیح از نتایج مثبت و منفی کارشان به تقویت نقاط مثبت و ارزنده بپردازند.

استاندار گیلان تاکید کرد: با همکاری و تعامل همه سازمانها و افراد تأثیر گذار در امر فرهنگ، بازدهی بیشتری بدست می آید.

وی عنوان کرد: شناخت مقتضیات محیطی و خصوصیات روحی و شخصیتی افراد یک منطقه در فرهنگ سازی بسیار اهمیت دارد.

قهرمانی شناخت انگیزه شرایط روحی نیروهای فرهگی استان را ضروری دانست و یاد آورشد: پیش بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت انگیزه، دانش و مهارت نیروهای انسانی مؤثر در امر فرهنگ باید در اولویت باشد.