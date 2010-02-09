بزودی خط پروازی کرمان - بندرعباس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید عبدالمجید روح الامینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان کرمان با پنج فرودگاه بیشترین تعداد فرودگاه ها را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است که شامل فرودگاه های کرمان، سیرجان، جیرفت، بم و رفسنجان می شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه فرودگاه ها از اجرای چهار طرح در فرودگاه های جیرفت، کرمان و رفسنجان با اعتبار 150 میلیارد ریال خبر داد.

وی افزود: در راستای توسعه خطوط هوایی استان کرمان خط پروازی کرمان - شیراز در دهه فجر راه اندازی می شود و خط پروازی کرمان - کرمانشاه نیز همزمان با عید مبعث راه اندازی می شود و در هر دو مسیر دو پرواز رفت و برگشت انجام می شود، همچنین پیگیری های لازم در خصوص ایجاد خط پروازی کرمان - بندرعباس صورت گرفته است و این خط پروازی نیز بزودی راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته 700 هزار نفر از طریق فرودگاه کرمان تردد کردند که 50 هزار نفر این مسافرتها جز پروازهای خارجی است.

وی گفت: روزانه 50 پرواز مختلف از فرودگاه های کرمان انجام می شود.