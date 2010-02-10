رشد چهار پله ای قبولی دانش آموزان مقطع ابتدایی لرستان

علی کمالوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: براساس رتبه بندی هر ساله وزارت آموزش و پرورش جایگاه کنونی استان لرستان در میان دیگر استانهای کشور رتبه 22 است.

وی این رتبه را بدون احتساب سال تحصیلی جاری خواند و بیان داشت: با توجه به رشد 48 صدم درصدی قبولی دانش آموزان ابتدایی در سال تحصیلی جاری پیش بینی می شود جایگاه استان لرستان در رتبه بندی جدید ارتقا یابد.

رئیس گروه آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان به بهبود کیفیت نسبی آموزش در دوره ابتدایی اشاره کرد و یادآور شد: به همت معلمان و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در چهار سال اخیر 13 طرح جدید آموزشی در دوره ابتدایی اجرا شده که این امر بهبود کیفیت آموزشی را به دنبال داشته است.