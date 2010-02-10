  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۰

رشد چهار پله ای قبولی دانش آموزان مقطع ابتدایی لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان از ارتقا چهار پله ای قبولی دانش آموزان ابتدایی استان ظرف چهار سال اخیر خبر داد.

علی کمالوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: براساس رتبه بندی هر ساله وزارت آموزش و پرورش جایگاه کنونی استان لرستان در میان دیگر استانهای کشور رتبه 22 است.

وی این رتبه را بدون احتساب سال تحصیلی جاری خواند و بیان داشت: با توجه به رشد 48 صدم درصدی قبولی دانش آموزان ابتدایی در سال تحصیلی جاری پیش بینی می شود جایگاه استان لرستان در رتبه بندی جدید ارتقا یابد.

رئیس گروه آموزش و خلاقیت پیش دبستانی و ابتدایی آموزش و پرورش استان لرستان به بهبود کیفیت نسبی آموزش در دوره ابتدایی اشاره کرد و یادآور شد: به همت معلمان و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در چهار سال اخیر 13 طرح جدید آموزشی در دوره ابتدایی اجرا شده که این امر بهبود کیفیت آموزشی را به دنبال داشته است.

کد مطلب 1033242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

