به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نورالله دهبندی عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر غرب مازندران در رامسر افزود: این شرکت در منطقه ای به مساحت 9 هزار و 40 کیلومتر مربع واقع بوده که امورهای توزیع برق محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و رامسر زیرمجموعه این شرکت هستند.

وی تعداد پرسنل شرکت را 389 و تعداد مشترکان را 357 هزار و 983 مشترک عنوان و خاطرنشان کرد: این شرکت دارای 300 هزار و 678 مشترک خانگی و بقیه مشترکان کشاورزی، صنعتی و عمومی هستند.

دهبندی طول شبکه های فشار متوسط غرب استان را دو هزار و 852 کیلومتر اعلام کرد و افزود: طول شبکه های فشار ضعیف استان چهار هزار و 608 کیلومتر برآورد شده است.

به گفته وی، ظرفیت 19 پست فوق توزیع غرب مازندران 378 مگاوات بوده و 118 فیدر 20 کیلوولت در این منطقه نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با اشاره به راه اندازی و بهره برداری از سیستم اتوماسیون اداری تحت و با هزینه 210 میلیون ریال تصریح کرد: سیستم جامع خدمات مشترکان شرکت با صرف هزینه ای معادل 600 میلیون ریال در دهه فجر بهره برداری شد.

دهبندی بیان داشت: اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده با هدف کاهش تلفات در شهرستان تنکابن با صرف هزینه ای معادل 20 میلیارد ریال صورت گرفته است.

وی با اشاره به احداث خط 20 کیلو ولت به طول چهار کیلومتر در بخش کجور و افزایش چهار فیدر در جهت افزایش قدرت مانور با هزینه 20 میلیارد ریال افزود: خط سه مداره 20 کیلو ولت از پست بانک مرکزی نوشهر به طول دو کیلومتر و یک میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.