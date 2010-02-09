14 زندانی مالی در استان یزد آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین حیدری ظهر سه‌ شنبه در مراسم آزادسازی این زندان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 58 زندانی محکومیت ‌های مالی غیرعمد از زندان آزاد شده‌ اند و زمینه آزادی 30 نفر دیگر نیز توسط کمیته امداد استان فراهم شده که از این تعداد 14 نفر امروز آزاد می ‌شوند.

وی با بیان اینکه بیشتر زندانیان مالی افراد کم‌ درآمد و بی ‌بضاعت جامعه هستند، بیان داشت: بیشتر این افراد را حوادث به زندان ها سوق داده است وگرنه این افراد نیز همانند سایر مردم جامعه در حال کسب روزی به روشهای معمول جامعه بوده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه این نهاد در طول سه دهه گذشته، مستمندان بسیاری را زیر چتر حمایتی خود گرفته است، افزود: در حال حاضر 53 هزار مددجود از خدمات حمایتی کمیته امداد در استان یزد بهره‌مند هستند که 20 هزار نفر از این افراد مددجویان زیرپوشش و سالمندان نیازمند، 12 هزار نفر زنان سرپرست خانوار، پنج هزار و 700 دانش ‌آموز و هزار و 700 دانشجو هستند.

وی یادآور شد: در مقابل خدمات این نهاد هم‌اکنون هزار و 200 نفر از افراد زیرپوشش کمیته امداد فارغ ‌التحصیل شده‌اند و در نقاط مختلف کشور مشغول خدمت ‌رسانی هستند و 10 هزار نفر از محرومان نیز مشغول به کار هستند.

نصیری یادآور شد: همچنین دو هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان یزد نیز در دست احداث است که بخشی از این واحدها واگذار شده و بخش دیگری نیز تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در کنار اقدامات یاد شده کمیته امداد، یکی از اقدامات این نهاد حمایتی تشکیل ستاد دیه است، عنوان کرد: با کمک مردم خیر و نوع‌دوست همچنین با تلاش مسئولان و حمایت‌های دولت، امسال زمینه آزادی 30 زندانی در استان یزد فراهم شد که 14 نفر از آنها به یمن ایام ‌الله دهه فجر آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

وی افزود: این افراد با پرداخت 600 میلیون ریال کمک خیران توانستند طعم آزادی را بار دیگر تجربه کنند.