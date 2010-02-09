آمریکا پاسخی به خواسته های تشکیلات خودگردان نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد طرف فلسطینی در گفتگوهای سازش با رژیم صهیونیستی گفت که تشکیلات فلسطینی همچنان منتظر دریافت پاسخی روشن از سوی مقامهای آمریکایی است.

وی گفت: ابومازن در حال رایزنی با مقامهای کشورهای عربی و دوستان بین المللی ما در مورد موانعی است که اسرائیل بر سر ایجاد صلح در منطقه ایجاد کرده این رایزنی ها همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که مذاکرات سازش خاورمیانه از دسامبر سال 2008 متوقف شده و در پی آن نیز بروز اختلافهایی میان دو طرف از جمله پافشاری رژیم صهیونیستی بر ادامه ساخت شهرکهای یهودی نشین در کرانه باختری و بیت المقدس مانع از سرگیری این مذاکرات شده است.

عریقات در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاشهای صورت گرفته از سوی مقامهای فلسطینی و چندین دوره سفر آنها به واشنگتن تاکید کرد که مشکل اساسی در از سر گیری مذاکرات سازش، مانع تراشیهای تل آویو است.

روز گذشته نیز"عزام احمد" از مقامهای ارشد جنبش فتح اخبار مربوط به پذیرش پیشنهاد از سرگیری مذاکرات سازش از سوی ابومازن را تکذیب و خاطرنشان کرد: طرف فلسطینی همچنان منتظر دریافت پاسخ برای پرسشهایی است که به فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه داده است.