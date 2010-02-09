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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۲

قناعت:

فعالیتهای توسعه ای گلستان باید گسترش یابد

فعالیتهای توسعه ای گلستان باید گسترش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: تاکنون فعالیتهای خوبی در جهت توسعه همه جانبه این استان صورت گرفته است که این فعالیتها باید بیش از پیش گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرحهای عمرانی در رامیان افزود: برای توسعه استان نیاز به حمایت و همدلی مردم و مسئولان دارد.

وی با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: مردم همانند 9 دی ماه امسال در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال شرکت کنند.

استاندار گلستان با اشاره به حوادث اخیر و پس از انتخابات گفت: آنچه که شاهد آن بوده ایم بیانگر هویت و ماهیت اصلی جریان جنبش نرم و مخالف نظام است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ نرم از عوامل داخلی و نفوذی جبهه مقابل استفاده می کند و امروز جنگ نرم ما با دشمنان توسط برخی رسانه های دشمنان با هدایت ضد انقلابیون انجام می شود.

قناعت افزود: در دستگیریهای اخیر ماهیت تعداد زیادی از منافقین وعواملی که با دریافت پول دست به اغتشاش زده، پرده های هیئتهای عزاداری را پاره کرده و به امکانات مردمی خسارت وارد کرده اند، مشخص شد.

وی با بیان اینکه آنان همچنین از اختلاف بین قومیت ها و مذاهب برای رسیدن به اهداف ددمنشانه خود استفاده می کنند، تاکید کرد: باید در این زمینه همانند گذشته هوشیار بود.

کد مطلب 1033272

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