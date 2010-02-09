فعالیتهای توسعه ای گلستان باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرحهای عمرانی در رامیان افزود: برای توسعه استان نیاز به حمایت و همدلی مردم و مسئولان دارد.

وی با گرامیداشت دهه فجر اظهار داشت: مردم همانند 9 دی ماه امسال در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال شرکت کنند.

استاندار گلستان با اشاره به حوادث اخیر و پس از انتخابات گفت: آنچه که شاهد آن بوده ایم بیانگر هویت و ماهیت اصلی جریان جنبش نرم و مخالف نظام است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ نرم از عوامل داخلی و نفوذی جبهه مقابل استفاده می کند و امروز جنگ نرم ما با دشمنان توسط برخی رسانه های دشمنان با هدایت ضد انقلابیون انجام می شود.

قناعت افزود: در دستگیریهای اخیر ماهیت تعداد زیادی از منافقین وعواملی که با دریافت پول دست به اغتشاش زده، پرده های هیئتهای عزاداری را پاره کرده و به امکانات مردمی خسارت وارد کرده اند، مشخص شد.

وی با بیان اینکه آنان همچنین از اختلاف بین قومیت ها و مذاهب برای رسیدن به اهداف ددمنشانه خود استفاده می کنند، تاکید کرد: باید در این زمینه همانند گذشته هوشیار بود.