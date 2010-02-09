101 میلیارد ریال انواع کالای قاچاق در استان تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، سردار علیرضا اکبرشاهی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح دو کلانتری در شهرستان شهریار به مناسبت دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: در بحث کشف کالای قاچاق در این مدت نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 16 درصد افزایش کشف وجود دارد که در این راستا در استان تهران چهار باند مهم دستگیر شدند.

وی افزود: در این بخش بیش از سه میلیون و 830 هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در استان کشف شد که نسبت به مدت زمان مشابه 69 درصد افزایش کشف وجود دارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این مدت 148 نفر از اراذل و اوباش شهرستانهای استان تهران شناسایی و دستگیر شدند.

اکبرشاهی در ادامه با اشاره به اینکه از ابدتای سال جاری تا پایان دی ماه کشف جرائم در استان نسبت به سال گذشته 55 درصد افزایش داشت، بیان کرد: در استان کشف سرقت 62 درصد افزایش داشت.

رئیس پلیس استان تهران عنوان کرد: در این مدت 375 قبضه سلاح کشف شد.

کشف 18 تن انواع مواد مخدر در استان تهران

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت 18 تن و 550 کیلو انواع مواد مخدر با 14 درصد افزایش کشف شد و در این زمینه 91 باند مهم متلاشی و 25 قبضه سلاح و 171 دستگاه خودرو سبک و سنگین کشف شد.

این مسئول یادآور شد: در مجموع طی 10 سال گذشته تصادفات درون و برون شهری در استان تهران 13 درصد نسبت به مدت زمان مشابه کاهش داشت.

اکبرشاهی اعلام کرد: طبق آمار پزشکی قانونی پنج درصد کاهش کشته در تصادفات استان مشاهده شد که 87 نفر نسبت به سال گذشته کاهش وجود داشت.

657 هزار بار مردم با پلیس استان تهران تماس گرفتند

رئیس پلیس استان تهران در ادامه با اشاره به سامانده 197 پلیس اظهار داشت: طی این مدت بالغ بر 657 هزار تماس با پلیس گرفته و 70 درصد این تماسها عملیاتی شد.

وی گفت: در بررسی این تماسها مشخص شد که 94 درصد شهروندان استان از عملکرد پلیس رضایت داشتند.

همچنین فرماندار شهرستان شهریار در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه در سطح شهرستان نیازهای شهروندان در بخش انتظامی در حد مطلوبی پاسخ داده می شود.

شهریار کمبود کلانتری ندارد

احمد ربیع زاده ادامه داد: طی چند سال گذشته تعداد کلانتریهای شهرستان شهریار افزایش یافت و در هر منطقه ای که احساس شد، امنیت مردم به خطر می افتد، کلانتری راه اندازی شد.

وی یادآور شد: طی مدت اخیر در شهر اندیشه کلانتری در سایر مناطق فعال نبود که هم اکنون این دو کلانتری به نمظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان در مواقع ضروری احداث و آغاز به کار کرد.

در این مراسم کلانتری فاز یک شهر جدید اندیشه با اعتباری بالغ بر 320 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به شهرستان شهریار افتتاح شد.

همچنین از پاسگاه راهنمایی و رانندگی شهر اندیشه که توسط شهرداری احداث شده بود، بهره برداری شد.