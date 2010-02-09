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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

آمریکا و روسیه از نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین استقبال کردند

آمریکا و روسیه از نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین استقبال کردند

آمریکا و روسیه ضمن استقبال از نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و پیروزی ویکتور یانوکوویچ نامزد طرفدار روسها را دموکراتیک خواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوووستی، دفتر مطبوعاتی کرملین گزارش داد که "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه طی تماسی تلفنی با "ویکتور یانوکوویچ" رهبر حزب مناطق اوکراین، موفقیت وی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت.

سفارت آمریکا در کی یف پایتخت اوکراین نیز از نتایج این انتخابات استقبال و آن را گامی به سوی در تحولات دموکراتیک کشور توصیف کرده است.

سفارت آمریکا در مطلبی که بر روی وب سایت خود قرار داده می نویسد: این انتخابات، انتخابی را در بین دیگر نامزدها در محیطی آرام و با حضور رسانه ها فراهم کرد.

در بیانیه سفارت آمده است : ما از مشارکت بالای رای دهندگان استقبال می کنیم. برگزاری دور اول و دوم انتخابات منعکس کننده گام دیگری در تحکیم دموکراسی در اوکراین است. 

انتخابات اوکراین همچنین از سوی سوی ناظران بین المللی عالی ارزیابی شده است.

بعد از شمارش 99,91 درصد از آرا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، یانوکوویچ 48,95 درصد و "یولیا تیموشنکو" 45,48 درصد آرا را کسب کرده اند.

کد مطلب 1033278

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