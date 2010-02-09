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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۳۹

"تاتوره" به بازار کتاب آمد

"تاتوره" به بازار کتاب آمد

رمان "تاتوره" نوشته اورانوس ریاضی از سوی نشر پیکان منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "تاتوره" حکایت دختری روستایی است که به خوبی معنای تنهایی و بی‌کسی را می‌داند. طعم فقر را چشیده و زندگی همواره لبه تیز سختیهایش را رو به او نشانه گرفته‌است اما پرواز روح بلندش او را تا اوج رویاهایش بالا می‌برد.

در این رمان می‌خوانیم: مرد کاملاً از دست‌وپا افتاده‌بود و نمی‌توانست هیچ تلاشی بکند. تاتوره با پایش چادرش را جلو کشید و آن‌‌ را با دهنش گرفت. دم در اتاق روسری را از گردن مرد آزاد کرد و کفشهایش را برداشت. به سرعت دوید و از خانه بیرون رفت و در را به هم کوفت. کنار دیوار کوچه کفشهایش را به پا کرد و روسری‌اش را دور سرش بست و چادرش را سر کرد. سعی کرد قیافه‌اش را طوری عادی بگیرد که عابران اصلاً متوجه هیجانش نشوند و وقتی که به خانه رسید رفتارش کاملاً عادی بود.

"تاتوره" با شمارگان 2000 نسخه با 264 صفحه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده‌است.

 

کد مطلب 1033286

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