"تاتوره" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "تاتوره" حکایت دختری روستایی است که به خوبی معنای تنهایی و بیکسی را میداند. طعم فقر را چشیده و زندگی همواره لبه تیز سختیهایش را رو به او نشانه گرفتهاست اما پرواز روح بلندش او را تا اوج رویاهایش بالا میبرد.
در این رمان میخوانیم: مرد کاملاً از دستوپا افتادهبود و نمیتوانست هیچ تلاشی بکند. تاتوره با پایش چادرش را جلو کشید و آن را با دهنش گرفت. دم در اتاق روسری را از گردن مرد آزاد کرد و کفشهایش را برداشت. به سرعت دوید و از خانه بیرون رفت و در را به هم کوفت. کنار دیوار کوچه کفشهایش را به پا کرد و روسریاش را دور سرش بست و چادرش را سر کرد. سعی کرد قیافهاش را طوری عادی بگیرد که عابران اصلاً متوجه هیجانش نشوند و وقتی که به خانه رسید رفتارش کاملاً عادی بود.
"تاتوره" با شمارگان 2000 نسخه با 264 صفحه و به قیمت 4200 تومان منتشر شدهاست.
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