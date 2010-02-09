"تاتوره" به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "تاتوره" حکایت دختری روستایی است که به خوبی معنای تنهایی و بی‌کسی را می‌داند. طعم فقر را چشیده و زندگی همواره لبه تیز سختیهایش را رو به او نشانه گرفته‌است اما پرواز روح بلندش او را تا اوج رویاهایش بالا می‌برد.

در این رمان می‌خوانیم: مرد کاملاً از دست‌وپا افتاده‌بود و نمی‌توانست هیچ تلاشی بکند. تاتوره با پایش چادرش را جلو کشید و آن‌‌ را با دهنش گرفت. دم در اتاق روسری را از گردن مرد آزاد کرد و کفشهایش را برداشت. به سرعت دوید و از خانه بیرون رفت و در را به هم کوفت. کنار دیوار کوچه کفشهایش را به پا کرد و روسری‌اش را دور سرش بست و چادرش را سر کرد. سعی کرد قیافه‌اش را طوری عادی بگیرد که عابران اصلاً متوجه هیجانش نشوند و وقتی که به خانه رسید رفتارش کاملاً عادی بود.

"تاتوره" با شمارگان 2000 نسخه با 264 صفحه و به قیمت 4200 تومان منتشر شده‌است.