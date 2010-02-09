160 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگات، از مجموع طرحهایی که کلنگ زنی شد، 155 طرح عمرانی و پنج طرح تولید است که برای آن 940 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است.

از مجموع طرحهای جدید، 9 طرح با اعتبار 30 میلیارد ریال در شهرستان آزادشهر واقع در شرق گلستان کلنگ زنی شده است.

در ایام دهه فجر 958 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی در گلستان بهره برداری شده است که برای اجرای آن دو هزار و 450 میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح سالن ورزشی، بهره برداری از اسفالت شهرک صنعتی و دیگر زیرساختهای این شهرک، محیط بانی، برق رسانی روستایی، آسفالت معابر، آبرسانی به شهر دلند و ... از جمله مهمترین پروژه های آماده بهره برداری است.