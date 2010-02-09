نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی در کرمان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی در مصلای کرمان اظهار داشت: هم اکنون در استان کرمان بیش از دو هزار هیئت مذهبی ثبت شده است که در کنار آنها 52 مرکز قرآنی، کانون مردمی و انجمن اسلامی درحال فعالیتهای مذهبی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه هدف از برپایی نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی نشان دادن عملکرد مراکز مذهبی به مردم است، گفت: آشنایی مردم با فعالیت این مراکز و همچنین آشنایی با برخی آسیبهایی عزاداری های از دیگر مزایای این نمایشگاه محسوب می شود.

وی افزود: افزایش تعامل بین تشکلهای سطح استان و تبادل تجربیات از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

در نمایشگاه فرهنگ و مناسبتهای مذهبی کرمان کانونهای مذهبی استان در 20 غرفه فعالیتهای خود را در معرض دید عموم قرار داده اند.

این نمایشگاه به مدت پنج روز در مصلای کرمان برپاست.

