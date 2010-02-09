به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی شیراز عصر امروز(سه شنبه) در چارچوب دیداری عقب افتاده از هفته بیستم لیگ برتر برابر هم به میدان رفتند که در پایان این بازی تیم فوتبال سپاهان با نتیجه 5 بر یک به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که با قضاوت مسعود مرادی و در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، ابراهیم توره (43، 45، 78)، احمد آل نعمه(75) و عمادرضا(87) برای سپاهان و محمدصادق کرمی(51) برای مقاومت سپاسی گل زدند.

ضمن اینکه داور این دیدار در دقیقه 37 محسن نیسانی (مقاومت سپاسی) را از زمین مسابقه اخراج کرد و در دقیقه 38 هم هادی عقیلی یک ضربه پنالتی را برای تیم سپاهان از دست داد. علی مولایی از تیم سپاهان و مصطفی صبری، مهرداد کریمیان و سیامک کوهنورد از تیم مقاومت بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 46 امتیاز

3- پرسپولیس 43 امتیاز تفاضل 7+

4- استقلال تهران 40 امتیاز

5- استیل آذین 39 امتیاز

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15- فولاد خوزستان 28 امتیاز - تفاضل گل 2-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفاضل گل 8-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 14-

18- ابومسلم مشهد 21 امتیاز