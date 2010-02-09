به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، علی دایی پس از پیروزی تیمش برابر ایرانجوان بوشهر در جمع خبرنگاران گفت: لازمه قهرمان شدن در آسیا این است که در لیگ خوب بازی کنیم و در جام حذفی هم جزو 2 تیم فینالیست باشیم.

وی با تقدیر از بازی خوب نفرات تیم ایرانجوان بوشهر، تیمش را تیم برتر میدان دانست و افزود: بازیکنان تیم ایرانجوان بوشهر بسیار خوب بازی کردند، خوب دویدند و بالاتر از توان بازی خود برای ایرانجوان تلاش کردند اما در نهایت تیمی که برتر میدان بود در این بازی به پیروزی دست یافت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه ایرانجوان بدموقعی با پرسپولیس روبرو شد، افزود: پرسپولیس امروز بسیار خوب شده است و روز به روز بازیکنان هماهنگ تر شده و با انسجام بیشتری در مسابقات به میدان می روند.

وی با انتقاد از صداوسیما، مطبوعات و جراید کشور تاکید کرد: پرسپولیس 15 سال پیش شکستی را مقابل ایرانجوان در بوشهر متحمل شده بود و اینکه بیاییم امروز اخبار 15 سال پیش را مطرح کنیم، صحیح نیست. ضمن اینکه تکرار اینگونه اخبار باعث شد، فشار روحی و روانی زیادی روی بازیکنان پرسپولیس ایجاد شود و آنها در این بازی با استرس بازی کنند.

دایی با بیان اینکه پرسپولیس با تیم ایده آل من همچنان فاصله دارد، اظهار داشت: بازیکنان تیم تلاش کرده و زحمت می کشند فوتبالی که من دوست دارم، در زمین پیاده کنند و تا رسیدن به ایده آل نیازمند زمان هستیم.

وی در خصوص حضور نبودن محمد پروین در فهرست 18 نفره تیم تصریح کرد: کادرفنی تصمیم می گیرد کدام بازیکن در ارنج 11 نفره یا فهرست 18 نفره قرار بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان با انتقاد از خبرنگاران گفت: شما سوالاتی را بپرسید که باعث ارتقای سطح فنی تیم‌ها شود زیرا با بردن تیم‌ها به حاشیه فوتبال ایران پیشرفت نخواهد کرد.