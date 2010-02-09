در آینده ای نزدیک ایران به فضا انسان می فرستد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر سه شنبه در همایش فرزندان روح الله که با حضور اعضای سازمان دانش آموزی در حسینیه جماران برگزار شد، گفت: جوانان ما بعد از رحلت امام خمینی(ره) راه وی را ادامه دادند و با هم اندیشی دریافتند که امروز کسی در دنیا می تواند سخن بگوید که تفکر و اندیشه والاتری داشته باشد.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی عنوان می شد که ایران لیاقت ندارد و حتی نمی تواند یک سوزن بسازد، پنج میلیون بشکه نفت را از کشور بیرون می بردند، ایران را در مجامع جهانی نمی شناختند و حتی اگر جایی برای رای گیری بود آمریکا عنوان می کرد که رای ایران رای ما است و مردم ما در سختی مطلق زندگی می کردند اما هم اکنون شاهد افتخارات زیادی در سطح علمی و فناوری در کشور هستیم.

حاجی بابایی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران طی سی سال گذشته گفت: پیش از انقلاب 38 درصد دختران کشور بیسواد بودند اما امروز امکان تحصیل برای همه فراهم شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیتهای ایران در فناوری هسته ای گفت: زمانی به ما اجازه غنی سازی اورانیوم را نمی دادند ولی سرانجام موفق شدیم که با قدرت جوانانمان وارد باشگاه هسته ای شویم که پیش تر هشت کشور عضو آن بودند و خود را برتر از کشورهای دیگر می دانستند.

حاجی بابایی افزود: امروز ایران می تواند در هر درصدی که می خواهد اورانیوم را غنی کند و اصلا مهم نیست که دیگران ناراحت می شوند، داد می زنند و عصبانی می شوند.

وی ارسال ماهواره به همراه موجود زنده را یکی دیگر از موفقیتهای علمی دانشمندان ایرانی عنوان کرد و افزود: در آینده ای نه چندان دور نیز شاهد فرستادن انسان از کشورمان به فضا هستیم.

حاجی بابایی با بیان اینکه تجربه جنگ تحمیلی که در آن کل دنیا در یک طرف و کشورمان در طرف دیگری قرار داشت و نیروهای ما از حداقل اسلحه برخوردار بودند، نشان داد که ایران می تواند پیروز شود، تصریح کرد: همچنین امروز جمهوری اسلامی ایران قدرتمندترین کشور دفاعی در منطقه است و هیچ کشوری نمی تواند کوچکترین آسیبی را به ما وارد سازد و آنها جایگاه ما را کاملا می فهمند.

وی با اشاره به اقدامات دشمن در جهت جداسازی مردم از رهبری در ابتدای انقلاب اسلامی گفت: با بمب گذاری و کشتن مردم در کوچه و خیابان می خواستند که جایگاه نظام را تضعیف کنند و مردم را از رهبری دور سازند و امروز هم بدنبال این موضوع هستند اما مادامی که قرآن، رهبر و مردم در کنار هم باشند حتی اگر با مسلسل هم روبروی مردم قرار گیرند موفق نخواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دشمنان ما فکر می کنند که با جنگ داخلی نیز می توانند به اهداف خود دست یابند که هیچ گاه چنین نخواهد شد و حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال که یادگار امام خمینی (ره) است، موجب می شود که دشمنان ملت، رهبری و نظام تا سالها سرجای خود بنشینند و به ایران طمع نداشته باشند.