رئیس جدید دانشکده ادبیات دانشگاه چمران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس دانشگاه شهید چمران در این مراسم، تغییر مدیریت‌ها را یک مسئله عادی دانست و گفت: آنچه باقی می‌ماند، تلاش‌ها و کوشش‌های افراد در هنگام داشتن مسئولیت است.

مرتضی زرگر شوشتری ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر موحد در دوران تصدی ریاست دانشکده ادبیات، افتتاح ساختمان جدید این دانشکده را تبریک گفت و اظهار داشت: از ترم جاری که به زودی آغاز می‌شود، رسما گروه ادبیات به ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت زیاد دانشجویان و محدودیت سلف سرویس‌های دانشگاه، مقرر شده است دیگر گروه‌های آموزشی این دانشکده تا تابستان سال آینده و قبل از مهرماه‌، به ساختمان جدید انتقال یابند.

زرگر شوشتری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای ساخت یک سلف سرویس برای دانشجویان دانشکده ادبیات در نزدیک ساختمان جدید انجام شده و در حال پیگیری اعتبار آن هستیم.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به حساسیت اساتید و اعضای هیئت علمی به بالندگی، ارتقا و بالا بردن جایگاه دانشکده ادبیات ودانشگاه، یادآور شد: با توجه به بستری که برای رشد و تعالی فراهم شده، دانشجویان، کارکنان و اساتید در این راستا بیشتر کوشش کنند.

وی فعالیت‌های پژوهشی را شاخصی برای ارزیابی دانشگاه‌ها در سطح کشور و جهان دانست و افزود: با توجه به تاکیدات سران کشور مبنی بر شتاب بخشیدن به تولید علم و علمی کردن دانشگاه‌ها و نیز توجه بیشتر به حوزه علوم انسانی، لازم است بستر مورد نیاز برای کارهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی بیشتر فراهم شود.

رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی گزارشی از مشکلات دانشکده و اقدامات انجام شده در مدت تصدی خود در سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه داد.

علی موحد با اشاره به مشکلات ساختمان کنونی دانشکده ادبیات، اظهار داشت: با وجود اینکه بودجه عمرانی برای تعمیرات این ساختمان که یک بنای تاریخی است، محدود است اما تلاش شد مشکلات پیش آمده به صورت حاد تبدیل نشود و در کوتاهترین زمان برطرف شود.

وی افزود: ساختمان جدید دانشکده ادبیات در پردیس دانشگاهی با پیگیری های فراوان و با وجود تاخیرهای مکرر پیمانکار سرانجام افتتاح شده و گروه ادبیات فارسی به عنوان نخستین دانشجویان به این دانشکده منتقل می‌شوند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهوازدر سال تحصیلی 53-1352 با ادغام چهار رشتۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی و دبیری زبان و ادبیات انگلیسی و با مجوّز وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد. این دانشکده هم‌اکنون دارای پنج گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، زبان فرانسه و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است.