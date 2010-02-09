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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

رئیس جدید دانشکده ادبیات دانشگاه چمران معرفی شد

رئیس جدید دانشکده ادبیات دانشگاه چمران معرفی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز امروز در مراسمی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس دانشگاه شهید چمران در این مراسم، تغییر مدیریت‌ها را یک مسئله عادی دانست و گفت: آنچه باقی می‌ماند، تلاش‌ها و کوشش‌های افراد در هنگام داشتن مسئولیت است.

مرتضی زرگر شوشتری ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر موحد در دوران تصدی ریاست دانشکده ادبیات، افتتاح ساختمان جدید این دانشکده را تبریک گفت و اظهار داشت: از ترم جاری که به زودی آغاز می‌شود، رسما گروه ادبیات به ساختمان جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت زیاد دانشجویان و محدودیت سلف سرویس‌های دانشگاه، مقرر شده است دیگر گروه‌های آموزشی این دانشکده تا تابستان سال آینده و قبل از مهرماه‌، به ساختمان جدید انتقال یابند.

زرگر شوشتری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای ساخت یک سلف سرویس برای دانشجویان دانشکده ادبیات در نزدیک ساختمان جدید انجام شده و در حال پیگیری اعتبار آن هستیم.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به حساسیت اساتید و اعضای هیئت علمی به بالندگی، ارتقا و بالا بردن جایگاه دانشکده ادبیات ودانشگاه، یادآور شد: با توجه به بستری که برای رشد و تعالی فراهم شده، دانشجویان، کارکنان و اساتید در این راستا بیشتر کوشش کنند.

وی فعالیت‌های پژوهشی را شاخصی برای ارزیابی دانشگاه‌ها در سطح کشور و جهان دانست و افزود: با توجه به تاکیدات سران کشور مبنی بر شتاب بخشیدن به تولید علم و علمی کردن دانشگاه‌ها و نیز توجه بیشتر به حوزه علوم انسانی، لازم است بستر مورد نیاز برای کارهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی بیشتر فراهم شود.

رئیس سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی گزارشی از مشکلات دانشکده و اقدامات انجام شده در مدت تصدی خود در سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه داد.

علی موحد با اشاره به مشکلات ساختمان کنونی دانشکده ادبیات، اظهار داشت: با وجود اینکه بودجه عمرانی برای تعمیرات این ساختمان که یک بنای تاریخی است، محدود است اما تلاش شد مشکلات پیش آمده به صورت حاد تبدیل نشود و در کوتاهترین زمان برطرف شود.

وی افزود: ساختمان جدید دانشکده ادبیات در پردیس دانشگاهی با پیگیری های فراوان و با وجود تاخیرهای مکرر پیمانکار سرانجام افتتاح شده و گروه ادبیات فارسی به عنوان نخستین دانشجویان به این دانشکده منتقل می‌شوند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهوازدر سال تحصیلی 53-1352 با ادغام چهار رشتۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی و دبیری زبان و ادبیات انگلیسی و با مجوّز وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد. این دانشکده هم‌اکنون دارای پنج گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، زبان فرانسه و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است.

کد مطلب 1033340

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