تفاهمنامه همکاری بین استانداری کرمانشاه و جهاد دانشگاهی امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مقدمه این تفاهم نامه آمده است: با توجه به ظرفیت انقلابی جهاد دانشگاهی و اعلام آمادگی این نهاد جهت ایفای نقش مشاوره و سابقه انجام طرح های پژوهشی، تدوین دانش فنی و تجاری کردن یافته های پژوهشی مختلف در حوزه های فنی و مهندسی، علوم پایه، پزشکی و ...، توسعه اطلاعات شاخص های فرهنگی، ساماندهی امور جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در ابعاد پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، این تفاهم نامه بین استانداری کرمانشاه به نمایندگی سید دادوش هاشمی و جهاددانشگاهی به نمایندگی حمید رضا طیبی منعقد می شود.

اهداف این تفاهم نامه نیز توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی در استان به منظور بهره مندی از توانمندیهای بالقوه و بالفعل طرفین برای کمک به رشد و توسعه استان، زمینه سازی و گسترش ارتباط فعال و موثر استانداری و جهاد دانشگاهی، ارتباط هدفمند با مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی به منظور بهره گیری از مدل های علمی در امور توسعه استان و توسعه مشارکت ذکر شده است.

در این تفاهم نامه انجام پروژه های پژوهشی کاربردی مورد نیاز در کلیه رشته ها، توسعه اشتغال دانش بنیان از طریق گسترش مراکز رشد و پارک علم و فناوری، همکاری مشترک در برگزاری همایش ها و سمینارها، طراحی و اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت، ضمن خدمت و بلند مدت، همکاری در زمینه انتشارات کتب و نشریات علمی- پژوهشی، تشکیل کارگروه مشترک اشتغال و کارآفرینی به منظور توانمندسازی و ارتقای مهارت های کسب و کار و اجرای طرح های توان سنجی، افکارسنجی، نیازسنجی و ایجاد نظام اطلاع رسانی مشترک با بهره گیری از مدلهای علمی در امور ارتباطات و تبلیغات در زمینه های مورد توافق به عنوان زمینه های همکاری آمده است.

تعهدات جهاد دانشگاهی در این تفاهم نامه شامل راه اندازی مرکز توسعه هم اندیشی، تاسیس شعبه پژوهشگاه رویان یا نازایی، همکاری و مشاوره در زمینه طراحی و ساخت خطوط ریلی درون شهری، مطالعات و طراحی در زمینه خطوط منوریل و خدمات مشاوره ای در بخش ریلی برون شهری، ایجاد پژوهشکده توسعه کالبدی، ایجاد پژوهشکده مطالعات اقوام، ایجاد پژوهشکده تجارت و کارآفرینی، ایجاد مجتمع علمی و فرهنگی، برگزاری جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس( غرب کشور)، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق.

تاسیس مرکز گردشگری دانشجویان، تاسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری در شهرستانهای استان، تاسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری کودکان، ایجاد تیم های پژوهشی و تحقیقات کاربردی در زمینه های مورد توافق طرفین، توسعه پارک علم و فناوری و همکاری در ایجاد کریدور علم و فناوری، برگزاری دوره های تخصصی، کاربردی و تقویتی به منظور ارتقا بنیه علمی کارشناسان دستگاه های اجرایی، داوطلبین ورود به مراکز آموزش عالی، دانشجویان و جوانان استان و اخذ مجوزهای لازم جهت پذیرش دانشجویان در رشته های مختلف ذکر شده است.

تعهدات استانداری نیز شامل اعلام اولویتها و نیازهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی به جهاد دانشگاهی، مساعدت در تامین نیازهای مالی در حد مقدورات استان و حمایت های معنوی از انجام پروژه ها، مساعدت در تصویب پروژه های پیشنهادی جهاددانشگاهی در سفر استانی هیات دولت و امکان استفاده و بهره مندی جهاددانشگاهی از امکانات، تجهیزات و فضاهای فیزیکی بلا استفاده دستگاه های اجرایی استان عنوان شده است.

در خصوص روش اجرای این تعهدنامه نیز آمده است: به منظور تحقق تفاهم نامه، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان طرفین موارد مورد توافق را پیگیری و نتایج حاصله را حداقل هر سه ماه یکبار به اطلاع طرفین برسانند. همچنین طرفین تفاهم نامه، میزان پیشرفت در موافقت های بعمل آمده را هر شش ماه یک بار در جلسه ای مورد بحث و بررسی قرار دهند.

مدت تفاهم نامه نیز از تاریخ امضا به مدت چهار سال شمسی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.