نگرانم که آمریکا برای جوانانمان "مامانی" شود / جهان "تغییر" خواهد کرد

مشاور رئیس جمهور گفت: در زمان شاه، مامان ایران "آمریکا" بود و 80 هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند اما برای دانشگاهیان ایران، آمریکا مامانی نبود. اما باید ترسید از اینکه در کشوری مامانش آمریکا نباشد ، اما برای نسل جوان آمریکا مامانی باشد. من برای جوانانمان از این بابت نگرانم. منظور از "مامان" زیرساخت سیاسی و "مامانی" زیرساخت فرهنگی است.

مهدی کلهر در گفتگوی مشروح با خبرنگاران مهر ضمن نگاهی تاریخی به کشور ، از کودتای 28 مرداد آغاز کرد و گفت: کودتایی که در 28 مرداد 1332 صورت گرفت علیه یک قیام استقلالی ملت بود. کودتا علیه نهضت ملی بود نه شخص خاصی. چنانچه کودتایی که امسال می خواستند در 22 خرداد و همزمان با انتخابات انجام دهند نیز علیه شخص نبود. این یک براندازی بود و هیچ ربطی به شخص آقای احمدی نژاد نداشت. هر کس دیگری هم بود فرقی نمی کرد.

وی به نقش تاریخی انگلیس در استعمار کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان می دهد بریتانیای کبیر کم کم از جنگ اول تا پس از جنگ دوم صغیر می‌شود. حتی در کانادایی که سرود ملکه انگلیس نواخته و پرچم انگلیس برافراشته می شد بعد از مدتی مستقل شد و دیگر اثری از پرچم انگلیس در این کشور نبود. در استرالیا نیز همین گونه شد. حتی برخی کشورهای تحت سلطه انگلیس جمهوری شدند چون آنها همه زیر نظر انگلیس بودند یعنی فرماندار انگلیسی در آنجا حاکم بود مثل نیوزلند که تحت الحمایه انگلیس بود. یعنی انگلیس محصور می‌شود به همان جزیره ای که الان ما می شناسیم.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور ادامه داد: در حالی که شما نقشه های قبل را نگاه می کنید می بینید که تقریباً یک روسیه تزاری قبل از اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد که بسیار بزرگ است و بعداً هم که تبدیل به اتحاد جماهیر شوروی می شود واقعاً دو ابرقدرت دنیا آمریکا و شوروی نیستند ، بلکه انگلیس و روسها هستند.

وی افزود: ابرقدرت آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم متولد شد و بعد از جنگ جهانی دوم است که همیشه انگلیس بین دو گزینه می ماند که وقتی می خواهد از ایران خارج شود ایران را به چه کسی تحویل دهد؟ به روسهای کمونیست شده یا به آمریکایی هایی که زبانشان حداقل انگلیسی است. البته همیشه آمریکا را ترجیح می دهد.

ابرقدرت آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم متولد شد که انگلیس بین دو گزینه می ماند که وقتی می خواهد از ایران خارج شود ایران را به چه کسی تحویل دهد؟ به روسهای کمونیست شده یا به آمریکایی هایی که زبانشان حداقل انگلیسی است. البته همیشه آمریکا را ترجیح می دهد.

کلهر ادامه داد: انگلیسی ها از هر جا که بیرون می روند آن را تحویل آمریکایی می دهند و سپس آمریکا هم می پذیرد که انگلیس را شریک کند. همان طور که در کنسرسیوم شریک کردند. یعنی شرکت نفت ایران پس از کودتای 28 مرداد تحت شراکت انگلیس و آمریکا بود به طوری که این بار انگلیسی ها تنها 37 درصد سهام را به جای بیش از 90 درصد در اختیار داشتند و سایر آن در دست آمریکاییها بود. همین وضعیت را در پاکستان هم مشاهده می کنیم. یعنی پیمان بغداد تبدیل به سیتو و سیتو تبدیل به سنتو می‌شود و همین طور به جلو می رود. یعنی بریتانیا یک عقب نشینی به صورت خیلی آرام دارد. یعنی خودشان هم می دانند که این آمریکا است که تبدیل به ابرقدرت می‌شود. در واقع یک معادله نانوشته ای در دنیا هست که من به آن اشاره می کنم.

وی اضافه کرد: جهانی که شما می بینید بین ایالات متحده آمریکا به عنوان جهان سرمایه داری و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شده است و به نظر می رسد که این تقابل ها کاملاً حساب شده است. یعنی در آفریقا کشوری مثل اتیوپی را می بینید که تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی است و در کنارش کشوری مثل سومالی قرار دارد که آمریکاییها در آنجا حاکم هستند. حتی هند که از انگلیس جدا شد زیر بار آمریکا نرفت و متمایل شد به سمت اتحاد جماهیر شوروی ولی پاکستانی که از هند جدا شده بود آمریکایی شد. یعنی در هر جای دنیا که کشوری تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی است در کنارش کشوری دیگر با سلطه آمریکا وجود دارد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور ادامه داد: این موارد همه شرایط قبل از 15 خرداد است که دنیا دو قطبی بود و فقط در چند نقطه چین کمونیست هم حضور داشت. یکی از موارد حضور چین مربوط به کره می شود. چون جنگ کره را در حقیقت چین برد. یعنی چین، کره را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد که قسمت جنوبی دست غربی ها باشد و در قسمت شمالی چینیها حاکم باشند. باز هم می بینیم که عملاً در قسمت شمالی کره ، شوروی حضور داشت.

بعد از جنگ جهانی دوم تا الان بیش از 50 جنگ گرم و خونین اتفاق افتاده است و هر دو ابرقدرت سلاحهایشان را در این کشورها آزمایش می کردند.راز بزرگ و نکته مهم این است که قرار بر این بود در هر کجای دنیا و در جنگ میان دو کشوری که تحت حمایت آمریکا یا شوروی قرار دارند کسی برنده باشد که در مقابلش کشور مسلمان قرار دارد.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور افزود:

کلهر گفت: بعد از جنگ جهانی دوم تا الان جنگ های گرمی در دنیا رخ داده است. بیش از 50 جنگ مثل جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ کامبوج، جنگ لائوس و ... بین اتیوپی و سومالی که اتفاقا جنگهای خونینی بود. یعنی هر دو ابرقدرت سلاحهایشان را در این کشورها آزمایش می کردند. یعنی میگ‌های 17 تا 27 شوروی تا اف 16 و بی 98 آمریکایی ها در همین کشورها آزمایش شدند.راز بزرگ و نکته مهم این است که قرار بر این بود در هر کجای دنیا و در جنگ میان دو کشوری که تحت حمایت آمریکا یا شوروی قرار دارند کسی برنده باشد که در مقابلش کشور مسلمان قرار دارد. در واقع پیروزی کشور تحت حمایت آمریکا یا شوروی مهم نبود. مهم شکست خوردن کشور مسلمان بود. شما ببینید در جنگ بین پاکستان و هند، همیشه هند پیروز است و پاکستان همیشه شکست می خورد با اینکه آمریکا پشت آن است. اما در جنگ اعراب و اسرائیل که آمریکا پشت سر اسرائیل است اعراب شکست می خورند. در جنگ سومالی و اتیوپی همیشه اتیوپی برنده است زیرا شوروی پشت سر اتیوپی است و سومالی که کشوری مسلمان است شکست می خورد.

وی ادامه داد: اینها همه مربوط به قبل از دهه 40 است که در چنین شرایطی امام خمینی (ره) انقلاب کردند. یعنی 15 خرداد به وجود آمد. بعدها ایشان مبنای سیاسی 15 خرداد را بیان کردند و اسم مدرس را مطرح کردند. تفاوت شهید مدرس با سیاستمداران قبل از خودش این بود که از موازنه عدمی صحبت کرد. یعنی لاشرقی و لا غربی.

سلاطین قاجار می گفتند که ما هم به روسها اجازه می دهیم وارد کشور شوند و هم به انگلیسها که این دو رو در روی هم قرار بگیرند و ما سالم بمانیم . به این موازنه مثبت گفته می شد. اما موازنه عدمی که مدرس مطرح کرد ترجمه لاشرقیه و لاغربیه بود. مشاور رسانه ای رئیس جمهور افزود: سلاطین قاجار می گفتند که ما هم به روسها اجازه می دهیم وارد کشور شوند و هم به انگلیسها که این دو رو در روی هم قرار بگیرند و ما سالم بمانیم که به این موازنه مثبت گفته می شد. اما موازنه عدمی که مدرس مطرح کرد ترجمه لاشرقیه و لاغربیه بود. یعنی مرحوم مدرس گفت ما به هیچکدام راه نمی دهیم که وارد ایران شوند. یعنی به جای اینکه این دو در داخل با هم بجنگند تا ما سالم باشیم آنها را بیرون مرز نگه می داریم تا سالم باشیم و این باعث مخالفت مرحوم مدرس با قرارداد 1919 شد. وی ادامه داد: براساس همین الگو می بینید که امام (ره) قیام 15 خرداد را شکل دادند و با تمام جریانات بیرون از ایران و اسلام نه ارتباط برقرار کردند و نه وقتی آنها می خواستند ارتباط برقرار کنند حاضر می شدند ارتباطی برقرار شود. حتی احزاب داخلی که مسلمان و با دین بودند مثل حزب نهضت آزادی در 15 خرداد مورد اقبال امام قرار نمی گیرند. یعنی امام با فاصله با اینها رفتار می کند.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور تاکید کرد: این انقلاب جنساً با تمام انقلابهایی که در دنیا اتفاق افتاده متفاوت بود. یعنی اساساً در زیرساخت، تقسیمات جهانی و هر دو ابرقدرت را نپذیرفت و به صراحت اعلام کرد که لاشرقیه و لاغربیه. یعنی این ملت بالغ است و می تواند کار خودش را انجام دهد و به همین دلیل همیشه در مقابل این دو جریان در حال دفاع بودیم.

وی در ادامه گفت: طبیعی بود که این جریان استقلالی دشمنی استراتژیک داشته باشد. امام (ره) در سال 1357 در حکم مهندس بازرگان عنوان کردند که "بنا به پیشنهاد شورای انقلاب این حکم به شما داده می‌شود". یعنی خود ایشان پیشنهادشان این نبوده است. دو ماموریت هم به بازرگان دادند؛ یکی برگزاری مجلس موسسان و دیگری رفراندوم و به بازرگان توصیه کردند که ارتباطات حزبی را کنار بگذارند.

ایران منطقه ای مهم و استراتژیک است. بنا به گفته دیک چنی هر کس ایران را در اختیار داشته باشد تمام دنیا را در اختیار دارد زیرا ایران چهار راه مهمی در سر راه اروپا و آسیاست. اگر ترکیه جزء اروپا شود ایران هم مرز با اروپا خواهد شد. مشاور رسانه ای رئیس جمهور یاد آور شد: ایران منطقه ای مهم و استراتژیک است. بنا به گفته دیک چنی هر کس ایران را در اختیار داشته باشد تمام دنیا را در اختیار دارد زیرا ایران چهار راه مهمی در سر راه اروپا و آسیاست. یعنی اگر ترکیه جزء اروپا شود ایران هم مرز با اروپا خواهد شد و حتی برای رفتن از چین به اروپا به صورت زمینی باید از ایران عبور کرد. یعنی آن جاده معروف ابریشم در ایران است و آسمان ایران پرترافیک ترین آسمان برای ماهواره های جاسوسی و مخابراتی است. برای همین زمانی که انقلاب پیروز شد ابرقدرتها برای این انقلاب چند لایه برنامه ریزی کردند که هر کدام از آنها موفق نشد از دیگری استفاده کنند.

وی اضافه کرد: یکی از این برنامه ها و لایه ها جنگ روانی و جنگ نرم است که تفاوت این دو مثل تفاوت تلگراف و مورس با خط اینترنت است و فاصله آنها به همین زیادی است. حتی در جنگ جهانی دوم هم جنگ روانی در اروپا انجام نگرفت و در آن زمان جنگ نرم شروع شده بود.

کلهر افزود: جنگ روانی مثل انداختن سنگ در استخری پر از ماهی است که برای خوردن غذا به روی آب آمده اند که با این سنگ تمام ماهی ها به زیر می روند و از غذا خوردن ماهی ها جلوگیری می‌شود اما جنگ نرم مثل کامیونی است که مدام در این استخر شن و ماسه و سنگ کوچک و بزرگ خالی کند.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور در توضیح بیشتر جنگ نرم گفت: در جنگ نرم فضا اصلاً مثل جنگ روانی نیست. در جنگ نرم اصلاً نمی‌شود ردی پیدا کرد و کانون موج را مشخص کرد چون هر لحظه یک موج جدیدی به وجود می آید اما جنگ هوشمند مثل ماهیگیرانی است که در کنار استخر قلاب انداخته و ماهی های جوان و بی تجربه را صید می کنند.

وی افزود: در جنگ هوشمند قربانی هایش عمدتاً جوانان بی تجربه هستند. در جنگ هوشمند هم کشتن است، هم انفجار و هم ترور. همه چیز وجود دارد. جنگ هوشمند این نیست که فقط با رسانه ها سر و کار داشته باشد. رسانه ها فقط بخش کوچکی از جنگ هوشمند هستند. من لازم می دانم به دو نکته اشاره کنم.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور به مقاله خود در روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قبل از آمدن آقای خاتمی در سال 76 مقاله ای از من در روزنامه جمهوری اسلامی در سال 74 یا 75 با تیتر "مامان آمریکایی یا آمریکای مامانی" منتشر شد.

وی به تشریح آنچه در این مقاله نگاشته است پرداخت و گفت: در این مقاله آوردم درست است که در زمان شاه، مامان ایران "آمریکا" بود و 80 هزار مستشار آمریکایی در ایران حضور داشتند اما برای دانشگاهیان ایران، آمریکا مامانی نبود. یعنی در جمع دانشگاهیان ایران تنفری نسبت به آمریکا وجود داشت که همین باعث رشد چپها شد. یعنی مکاتب چپ در دوره جوانی ما در دانشگاهها راحت رشد می کردند. الان در کره جنوبی مامانشان آمریکاست ولی آمریکا مامانی نیست. در آن موقع من نوشتم که بترسید از این که در کشوری مامانش آمریکا نباشد اما برای نسل جوان آمریکا مامانی باشد. در آن مقاله تاکید کردم که منظور از "مامان" زیرساخت سیاسی و "مامانی" زیرساخت فرهنگی است.

وی تاکید کرد: من فکر می کنم این تقسیم بندی های فرهنگی و سیاسی باید به روز شود. در واقع به خاطر گذر زمان این تقسیم بندی ها باید به روز شود و دستگاههای سنجش افکار و احساسات عمومی ما در تمامی اقشار و لایه ها مدام باید با دقت بالا به این امر مهم بپردازند.

کلهر ادامه داد: من می دیدم که در پهنه انقلاب برخلاف قبل از انقلاب برای نسل جوان ما آمریکا در حال مامانی شدن است و این فقط به دلیل نفوذ ماهواره نیست بلکه به دلیل مجموعه ای از دلایل مختلف است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور اضافه کرد: به عقیده من اولین انقلاب مخملی در خاورمیانه در سال 1376 صورت گرفت. یعنی دوم خرداد اولین انقلاب مخملی است. این انقلاب کاملاً شکست نخورد و براساس پیروزی هایی که آمریکایی ها در این انقلاب داشتند برای انقلاب های شمال مثل گرجستان و اوکراین و ... برنامه ریزی کردند. من دوم خرداد را یک نوع تست نسبتا موفقی از انقلاب مخملی در کشورهای منطقه می دانم.

وی گفت: اساس جنگ نرم این است که یک ملت را نسبت به داشته هایش اعتماد شکنی کنید. اعتمادشکنی هدف اول جنگ نرم است. ما را می خواهند نسبت به خودمان بدبین کنند. اولین ابر قدرتی هم که این را علیه ما شروع کرد انگلستان بود. یعنی اعتمادشکنی در مذهب، اعتمادشکنی در معماری، اعتمادشکنی در پزشکی. در حالی که پزشکی ابوعلی سینا در اروپا تدریس می شد در داخل این پزشکی مورد هجمه واقع می شد. درحالی که معماری ما در ایتالیا ساخته می شد و گنبد زده می شد همان معماری در داخل باورهایش سست می شد. پس هدف جنگ نرم اعتماد شکنی است که با جنگ روانی خیلی فرق می کند. جنگ روانی فقط یک ضربه است ولی جنگ نرم یک پروسه طولانی مدت است.

کلهر افزود: جنگ نرم تنها گزینه ای بود که ملت یک تمدن بزرگ را می توانست نسبت به داشته هایش مثل مذهب و بینش و معماری و پزشکی و .... نگران کند. وقتی این اتفاق بیفتد خلائی به وجود می آید که باید جای آن پر شود و اولین چیزی که در کنار خلاء ایجاد شود جای آن را پر می کند. یعنی شما وقتی روش زندگی یک ملت را از او بگیرید بی روش که نمی تواند زندگی کند پس بلافاصله آن روشی که کنارش قرار گرفته است جانشین روش قبلی می‌شود.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که 30 سال است که تهاجم فرهنگی شروع شده است ولی به نظر من این تهاجم کوتاه مدتش 30 سال است ولی تهاجم بلند مدت از اواخر دوران صفویه به صورت جدی شروع شد و دوره افشاریه، زندیه و.... را در بر گرفت و در دوره قاجاریه ما دیگر تسلیم شدیم .

درخت گیلاس را می‌شود با درخت آلبالو پیوند زد ولی با درخت گردو نمی‌شود پیوند زد. یک تمدن را می‌شود با جنس خودش پیوند زد. کاری که صفویه کرد. یعنی می‌شود برای ارتقاء یک فرهنگ آن را با همجنس خودش پیوند زد.

کلهر افزود: این جدای بحث منتقد بودن به خود است. ببینید درخت گیلاس را می‌شود با درخت آلبالو پیوند زد ولی با درخت گردو نمی‌شود پیوند زد. یک تمدن را می‌شود با جنس خودش پیوند زد. کاری که صفویه کرد. یعنی می‌شود برای ارتقاء یک فرهنگ آن را با همجنس خودش پیوند زد، هرس کرد و ... ولی مثلاً یک بوته گوجه فرنگی را نمی‌شود با درخت سرو پیوند زد. اگر این کار انجام شود یکی از آنها از بین می رود. در جنگ نرم اول مردم را نسبت به داشته هایشان کاملاً مایوس می کنند و بعد برای آن جایگزین می گذارند.

وی گفت: بعد از انقلاب ما نه تنها در سیاست بلکه در همه زمینه ها خط اصلی انقلاب یعنی لاشرقیه و لاغربیه را از دست دادیم. بیشترین جایی که مواظب این خط اصلی بودیم خط سیاست بود اما اولین جایی که آن را از دست دادیم در دانشگاهها و در علوم انسانی بود. دومین جایی هم که آن را از دست دادیم در حقوق شهروندی بود.

تمدن غربی زیر ساختش قانون جنگل است با شعار معروف 007 جیمز باند: بکش تا زنده بمانی!!!

کلهر یادآور شد: بسیاری از قوانینی که ما الان داریم نامتجانس است. مثلاً ما در قرآن صریح داریم که اگر جاهل به شما حرفی زد باید به او بگویید سلام و رد شوید و بروید. اما قانون رسانه می گوید اگر کسی به شما حرف لغوی زد شما می توانید دو برابرش را جواب بدهید. ببینید اگر همه بخواهند این کار را بکنند چه آشوبی در رسانه صورت می گیرد. زیرساخت این قانون متعلق به تمدن دیگری است که غیرقابل پیوند با تمدن ما است. تمدن غربی زیر ساختش قانون جنگل است با شعار معروف 007 جیمز باند: بکش تا زنده بمانی!!!

وی گفت: تصور می شود در ابتدا خط اصلی یعنی لاشرقیه لاغربیه را در سیاست از دست دادیم در صورتی که بر عکس. آخرین چیزی که هدف قرار گرفت سیاست بود. اولین چیزی که هدف قرار گرفت لایه هایی بود که یقین داشتند کسی سراغ آن نمی رود. مثل هنر و فرهنگ و کاملاً روی آن کار کردند. زمانی که ما خیلی مواظب بودیم برای وزارت امور خارجه یک دانشگاه درست کنیم و سفیر تربیت کنیم و علوم سیاسی را به آنها درس دهیم در دانشگاههای علوم انسانی کسانی را تربیت می کردیم که اگر واقعاً می خواست خوب کار کند. باید برای غرب کار می کرد چون تمام زیرساختهایشان غیرزیرساختهای انقلاب اسلامی و اسلام بود.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور ادامه داد: تمام قوانینی که ما در قانون مطبوعات داریم از قوانین غربی است و خیلی هم عقب است. یعنی مربوط به اواخر قرن نوزدهم است و اگر بخواهد اسلامی شود اصلاً راهکار دیگری دارد.

وی افزود: زمانی در آمریکا بحث بر این بود که دولت در اقتصاد باید صفر باشد مثل الان. شما می بینید که تنها کشوری که بانک مرکزی در آن خصوصی است آمریکا است. معنی ساده حکومتی آن این است که رئیس جمهور در آمریکا یک کارگزار سرمایه داری است. در آن زمان آبراهام لینکلن حرفی زد که خیلی ها می گویند حتی به خاطر همین ترور شد و آن این بود که خطر پول وقتی جمع می‌شود و قدرت می‌شود از همه چیز بدتر است. قدرت پول یک جهنم واقعی است. بپرهیزید از اینکه پول یک جا جمع شود.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور ادامه داد: ما خیلی چیزهایمان ترجمه است. قانون اساسی ما در زمان مشروطه از بلژیک که کشوری پیشرفته بود گرفته شد. در واقع چون نمی خواستند از فرانسه و انگلیس بگیرند از بلژیک گرفتند و سعی کردند آن را اسلامیزه بکنند. در آن زمان مرحوم شیخ فضل الله نوری خیلی هم روی آن وقت گذاشت. در حدود چهار ماه طول کشید که شیخ فضل الله و همکارانش آن را تطبیق دهند. یعنی سه قوه درست شود یا وظیفه شاه و نخست وزیر و ... تعیین شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ملتی که از تاریخ خودش آگاه نباشد بارها از جایی که شکست خورده دوباره شکست می خورد گفت: ملتی که تاریخ خودش را نداند مثل آدمی است که حافظه ندارد. نه می داند که از کجا آمده و نه می داند که به کجا می خواهد برود. اینها فراتر از حزب و جریان است و به اینها اصلاً ربطی ندارد. تاریخ آگاهی و عبرت آموزی از تاریخ را جدی بگیریم.

کلهر ادامه داد: در سال های 53 یا 54 دو درس را بدون دلیل از درسهای ریاضیات ما حذف کردند یکی از آنها درس ترسیمی رقومی بود و دیگری حساب استدلالی که اینها هنوز در غرب تدریس می شوند. ترسیمی رقومی به این معنا بود که هر چیزی سه رقوم نسبت به عرض، طول و ارتفاع خود دارد که براساس آن شما می تواند یک حجم را در فضا بکشید. یعنی کسی که رقومی را بداند می داند که جای خودش یا دشمنش کجاست و می داند که کجا را باید هدف قرار دهد. حساب استدلالی چند تایی در حساب نبود بلکه چرایی در حساب بود مثلاً چرا سه بزرگتر از دو است. اینها پایه فهم و تفکر بشر در طول تاریخ است. حتی بعد از انقلاب هم این دو درس دوباره به درس ریاضیات اضافه نشد. برای همین من معتقدم که ما در آموزش و پرورش آن مسیری را که انقلاب می خواست طی نکردیم و هنوز هم متاسفانه به بیراهه می رویم.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور اضافه کرد: تمام پایه های استدلال، فهمیدن چرایی ها، چگونگی ها،‌ کجا می خواهیم برویم ها و ... را از ما گرفتند. وقتی شما ندانید که کجای دنیا هستید قطعاً وزیر امور خارجه شما پای میز مذاکرات مذاکره ای انجام می دهد که مدلش مربوط به 30 سال قبل است یا مثلاً وزیر علوم قراردادهایی برای انتقال علم ببندد که امروزه دیگر اسمش علم نیست یعنی الان دیگر به درد کار شما نمی خورد و یا ...

وی گفت: توصیه پیامبر این است که راجع به گذشته حسرت نخورید ولی عبرت بگیرید. حسرت خوردن به گذشته افسردگی و ناامیدی نسبت به آینده ایجاد می کند اما عبرت گرفتن از گذشته به ما نیرو و آگاهی می دهد برای حرکتهای آینده.

در حقیقت مهمترین حلقه جنگ نرم عدم آشنایی با تاریخ گذشته است و از نظر آنها تخریب تاریخ است. تاریخ آگاهی یعنی چیزی که به ما اعتماد به نفس ملی می دهد. مشاور رسانه ای رئیس جمهور افزود: یکی از کارهایی که انگلیسی ها در تمام مستعمرات کردند این بود که یا تاریخ را برایشان مبتذل کردند مثل زمان کودکی ما که مبتذل ترین زنگ، زنگ تاریخ بود یا اگر نتوانستند تاریخ را مخدوش کردند به قول موبد موبدان زرتشتیان کرمان فارسی را هم دستخوش تغییر کردند. به طوری که در زبان فارسی قدیم واژه پرستش به معنای نگهداری بود یعنی منظور از زرتشتیان آتش پرست، نگهدارنده آتش بود اما انگلیسی ها آن را با معنای عبودیت مترادف کردند. کلمه مترادف عبودیت در فارسی در حقیقت بندهش یا بندگی است.

وی ادامه داد: پس در حقیقت مهمترین حلقه جنگ نرم عدم آشنایی با تاریخ گذشته است و از نظر آنها تخریب تاریخ است. تاریخ آگاهی یعنی چیزی که به ما اعتماد به نفس ملی می دهد.

کلهر به مبارزات امام علیه رژیم شاهشناهی و اقداماتی علیه جنگ نرم توسط ایشان و استفاده از تاریخ برای پیروزی اشاره کرد و به مهر گفت: امام (ره) سال 42 از عاشورا شروع کردند. عید سال 42 پس از کشتار فیضیه امام (ره) اعلامیه صادر کردند ولی به نظر می رسید آن طور که باید اعلامیه کوبنده نیست. تا اینکه در محرم سال 42 امام به شاه فرمودند کاری نکن که بدهم بیرونت کنند. بین 17 شهریور و محرم سال 57 یعنی 10 روز قبل از عاشورا بار دیگر امام (ره) قاطعانه پیروزی خون بر شمشیر را مطرح کردند. همان طور که می بینید تاریخ عاشورا لاینفک از تاریخ انقلاب و امام است اما امام از انرژی عاشورا استفاده کردند هم برای 15 خرداد و هم برای سال57.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور گفت: من فکر می کنم ما باید اول بدانیم کجای دنیا هستیم، کجا می خواهیم برویم، چه بضاعتی داریم. من فکر می کنم مردم به دلیل اینکه فطرتشان از خواص سالم تر است در مجموع در معادلات بسیط و نه پیچیده از خواص خیلی بهتر می فهمند. متاسفانه اقتصاددانان ما رصد نمی کنند ببینند که چرا طلا گران شد چون فکر می کنند که اروپایی ها هستند که دلارشان را به طلا تبدیل می کنند در حالی که نمی دانند که این خود آمریکا است که دلارهایش را به طلا تبدیل می کند زیرا می داند ارزش دلار مانند ارزش روبل در زمان فروپاشی به شدت پایین خواهد آمد. این برای پولهای تمام کشورها اتفاق خواهد افتاد و آنها تبدیل به کاغذ خواهند شد. این کار همان کاپیتالهایی است که در آینده قرار است سردمدار یک آمریکای جدید بشوند. قطعاً دنیا تغییر خواهد کرد ما در آستانه یک تغییر جدی جهانی هستیم.

ادامه دارد...