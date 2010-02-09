فعالیت 130 مرکز بهداشتی درمانی در روستاهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی احتشام فر عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کلیه خدمات درمانی بهداشتی برای مادران باردار و کودکان آن‌ها در این مراکز انجام می‌شود و هیچ مادری نیست که تحت پوشش این مراکز نباشد.

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر 23 پروژه در حوزه بهداشت و درمان در سطح استان افتتاح خواهد شد و بیش از 100 پروژه تا پایان امسال کلنگ‌زنی می‌شود.

احتشام فر افزود: در راستای شعارهای دولت مبنی بر عدالت و محرومیت‌زدایی، کلیه خدمات بهداشتی درمانی را در سطح استان از نقاط محروم و دور افتاده شروع کرده‌ایم و در حال حاضر محروم‌ترین شهر استان از لحاظ بهداشت و درمان شهر مشهد است.

وی بیان کرد: خوشبختانه در دور سوم سفر هیئت دولت به خراسان رضوی وزیر بهداشت و درمان از مناطق محروم استان بازدید و کاملا به مسایل بهداشت و درمان استان اشراف پیدا کرد و در جلسه هیئت دولت مصوب شد 20 میلیارد تومان اعتبار به بخش بهداشت و درمان استان اختصاص داده شود که امید است با این بودجه سرانه بهداشت و درمان استان به میانگین کشوری برسد.

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: متاسفانه میانگین سرانه بخش بهداشت و درمان استان از میانگین کشوری عقب‌تر است که اگر خواسته باشیم در ردیف سرانه کشوری قرار بگیریم باید هزار و 900 تومان به سرانه بهداشت و درمان هر خراسانی افزوده شود یعنی از هفت هزار و 500 تومان به 9 هزار و 400 تومان افزایش پیدا کند.